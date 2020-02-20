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الخميس 20 فبراير 2020 الموافق 26 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ القليوبية يمنع الحضور الإعلامي في المجلس التنفيذي

الخميس 20/فبراير/2020 - 08:29 م
عبد الحميد الهجان
عبد الحميد الهجان
صلاح حسنى
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قرر محافظ القليوبية منع صحفيي المحافظة وممثلي الصحف ووسائل الاعلام من حضور جلسات المجلس التنفيذي الخاصة بالمحافظة في سابقة تحدث لأول مرة في تاريخ المحافظة علي مدار سنوات طويلة.

وأعرب الصحفيون والإعلاميون عن استيائهم من القرار، مؤكدين حقوق الصحفيين في الحصول على المعلومات التي كلفها الدستور والقانون والحضور بالمجلس باعتباره جلسة عامة وأن الصحفي هو عين المواطن علي ما يدور فيه بل ونائبا عنه ليكون حلقة الوصل بين الجهات التنفيذية والمواطنين من خلال تغطيته لفاعليات وقرارات المجلس ونقل وجهة نظر المواطن لهذه الجهات لمراعاتها خلال إصدار القرارات التي تمس المواطنين.

وعقد المحافظ اليوم جلسة المجلس التنفيذي بحضور الدكتورة إيمان ريان والدكتور سمير حماد نائبا المحافظ والدكتورعواد أحمد علي السكرتير العام واللواء خالد جمعة السكرتير العام المساعد واللواء علاء عزمي نائبا عن مدير أمن القليوبية.

وناقش المجلس توجيهات المحافظ لرؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة التواصل مع المواطنين وعقد لقاءات جماهيرية بشكل أسبوعي، لتلبية طلبات الناس، والتواجد بالشارع لحل المشكلات على أرض الواقع، بالإضافة إلى متابعة المشروعات التي يجري تنفيذها بنطاق مدنهم لدفع الأعمال وتذليل أية عقبات تعترض أعمال التنفيذ.

ووجه المحافظ رؤساء مجالس المدن والأحياء والمراكز بضرورة الإعلان داخل الدواوين الحكومية عن شروط التراخيص والالتزام بتحصيل الرسوم المقررة قانونا من المواطنين، وتفعيل الرقابة داخل المؤسسات، بالإضافة إلى سرعة إصدار التراخيص من خلال المراكز التكنولوجية.

كما وجه المحافظ رؤساء مجالس المدن والأحياء والمراكز ومديري المديريات الخدمية بسرعة الرد على الكتب الدورية المرسلة والالتزام بمواعيدها وموافاة المكتب الفنى بالبيانات المطلوبة في وقتها، وعمل نظام متابعة للرد على المكاتبات في أسرع وقت ممكن لأنها تتعلق بمصالح المواطنين والخدمات العامة لهم والتوقيع بالاسم يكون واضحا وصريحا ومؤرخ بالتاريخ ومختوم بالختم الرسمي لتدقيق البيانات.

وأمر المجلس بتشكيل لجنة هندسية لمراجعة جميع المطبات الصناعية علي الطرق العامة وإزالة غير القانوني منها وإنشاء ما يلزم حماية لأرواح المواطنين والحد من الحوادث والتنسيق مع إدارة المرور بهذا الشأن.

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