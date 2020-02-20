الباز: أحمد الشهاوي كتب ذاته عبر أشعاره ولم تخطفه الصحافة

قال الإعلامى الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسى إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، إن قصته مع الشاعر أحمد الشهاوى تبدأ من سنوات، وهو بارع فى كتابة ذاته عبر أشعاره، وأعرفه جيدا من أشعاره.وأضاف "الباز"، خلال الأمسية الثقافية لمناقشة ديوان "ما أنا فيه" لـ"الشهاوى" منذ قليل، بدار بتانة للنشر، أنه جاء اليوم للحديث عن الشاعر أحمد الشهاوى وليس شعره، وأنه من القلائل الذين لم تخطفهم الصحافة.وأكد "الباز"، أن الشاعر أحمد الشهاوي تعرف إليه منذ أن كان يدرس بكلية الإعلام، ودائما ما كان يُعرّف بأنه صحفى كبير وله رصيد من بلده دمياط، ثم تعرف عليه عام 2003 منذ أزمته مع جماعة الإخوان الإرهابية، وهو ما جعله يتضامن معه علاوة على كونه "بلدياته".