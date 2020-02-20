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الخميس 20 فبراير 2020 الموافق 26 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

لحظة اعتقال بريطانى طعن إمام مسجد فى لندن (فيديو)

الخميس 20/فبراير/2020 - 08:28 م
اعتقال بريطاني
اعتقال بريطاني
محمد عمر
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نشرت وسائل الإعلام البريطانية، لقطات مصورة تظهر لحظة اعتقال السلطات الأمنية شاب طعن إمام مسجد في وقت سابق اليوم في لندن.

وأوضحت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية في تقرير اليوم أن الشاب المعتقل ظهر في شريط مصور يرتدي قميصا أحمر، مستلقًا على أرضية المسجد ويديه خلف ظهره، بعد ان سيطر عليه أحد ضباط الشرطة.

وقال أحد المصلين بالمسجد الذي شهد الواقعة في تعليق له على تويتر: "دخل رجل إلى مسجد ريجنت بارك أثناء صلاة العصر اليوم وطعن الإمام في رقبته، هذا أمر فظيع للغاية".

فيما قال شخص ثان عبر تويتر: "طعن هذا الرجل أحد مؤذني المسجد بينما كان الجميع يستعد للصلاة".

وقالت الشرطة، إن الضحية الذي يبلغ من العمر 70 عامًا ليس في وضع يهدد حياته ولا تتعامل مع الحادث على أنه مرتبط بالإرهاب.

ووقع حادث الطعن في مسجد في ريجنت بارك، شمال غرب لندن في الساعة 3 مساء اليوم بتوقيت لندن.
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