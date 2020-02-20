مواجهة الإرهاب تطغى على اجتماعات الساحل الإفريقى فى نواكشوط

قال مامان صامبو سيديكو الأمين الدائم لمجموعة الدول الخمس في الساحل، إن دول المنطقة تعيش ظرفية خاصة.وأضاف سيديكو خلال كلمة اليوم الخميس في الاجتماع التحضيري لمجلس وزراء دول الساحل الإفريقي، إن أعمال الدورة الحالية ستركز على البرامج والمشاريع ذات الأولوية في المجالين الأمني والانمائي للمنطقة، مشيرا إلى أن الدورة الحالية تنعقد في ظروف خاصة بعد تجدد العمليات الإرهابية في محيط المجموعة.وبدأ خبراء من موريتانيا ومالي والنيجر وتشاد وبوركينافاسو اليوم الخميس، في العاصمة الموريتانية اجتماعات تحضيرية لمجلس وزراء دول المجموعة.ونقلت الإذاعة الموريتانية، عن وكيل وزارة الاقتصاد الموريتانية علي سوماري قوله، إن اللقاء يهدف إلى تعزيز الاندماج في المنطقة وإنشاء دبلوماسية فعالة لصالح السلم وترقية التنمية في منطقة الساحل من خلال دراسة سبع نقاط تتعلق بتفعيل تعليمات وتوصيات الدورات السابقة لمجلس وزراء دول المجموعة ومؤتمر رؤساء الدول والتقرير السنوي لأعمال المجلس والموازنة وغيرها.