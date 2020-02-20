قصى خولى فى «2020» يعمل بالتهريب

كشف الفنان السوري قصي خولي، تفاصيل دوره في مسلسل "2020"، والمقرر طرحه في السباق الرمضاني المقبل بمشاركة الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم.وقال خلال تصريحه لبرنامج MBC Trending، مع الإعلامي صبحي عطري، والمذاع عبر فضائية mbc 4: "العمل يحكي 90% منه عن مشاكل وهموم يعاني منها المجتمع العربي، ويطرح مشاكل إنسانية، ويناقش الصعوبات التي تجعل بعض المجتمعات يلجأ لأمور سلبية لتعيش".وعن الشخصية التي يلعبها قال، إنه يؤدي شخصية "صافي"، وهو شاب يعمل في التهريب ولكن ظرفه وضعه في هذا المكان، وسيكون ملاحق بعد فترة ويأخذ تعاطفا كبيرا من الجمهور ليس لكونه يعمل في مثل هذه النوعية من الأعمال ولكن من الناحية الإنسانية.كما أوضح الفارق بين الشخصية وبين شخصية "غمار"، التي أداها في مسلسل "خمسة ونص"، والذي عرض في السباق الرمضاني الماضي، من ناحية الوضع الأسري والاجتماعي مختلف تمامًا وتفاصيل الشخصية كذلك، حتى صعيد التدخين أغلى شيء عند صافي هو موبايله النوكيا.