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الخميس 20 فبراير 2020 الموافق 26 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

«دعم مصر» يواصل مناقشة مقترحات قانون الإدارة المحلية

الخميس 20/فبراير/2020 - 08:21 م
الدكتور عبد الهادى
الدكتور عبد الهادى القصبي
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أكد رئيس ائتلاف دعم مصر وزعيم الأغلبية البرلمانية الدكتور عبد الهادى القصبي، أن ائتلاف دعم مصر يواصل حواره المجتمعى من أجل مناقشة قانون الإدارة المحلية.

وأوضح ائتلاف دعم مصر، في بيان، أن القصبى أعلن عن لقاءات أخرى خلال الأيام المقبلة من أجل استكمال مناقشة قانون الإدارة المحلية، حيث بلغ عدد اللقاءات حتى الآن 4 لقاءات بدءا من رؤساء الأحزاب والنقابات ومندوبي 20 وزارة معنية بالقانون، وكان آخر تلك اللقاءات أمس مع المجلس القومى للمرأة.

وأضاف أن رئيس ائتلاف دعم مصر أكد حرصه على الاستماع بكافة الملاحظات من كافة الجهات حتى يخرج قانون متوافق عليه الجميع، مشيرا إلى أن هناك ملاحظات من عدة جهات منها ملاحظات وزارة المالية والتخطيط حول القانون، وكذلك ملاحظات المجتمعات العمرانية من حيث تنفيذ القانون وتبعيته.

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