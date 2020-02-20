«الكاثوليكي للسينما»: هند رستم أنفقت 17 ألف جنيه على «الراهبة»

قال بطرس دانيال رئيس المركز الكاثوليكي للسينما، إن الفنانين أقوى في التأثير من رجال الدين، ورسالة الفنان تؤثر أكثر وتظل عالقة في أذهانهم.ووصف رئيس المركز الكاثوليكي للسينما، ملكة الإغراء الفنانة هند رستم، بأنها مثال وقدوة في الإتيكيت، لم تكن تتناول القهوة قبل ضيفها، وكانت ترفض الجلوس وهو واقف.وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي أحمد مجدي في برنامج «فنجان قهوة» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن الفنانة هند رستم كانت تخصص يوم الجمعة للذهاب إلى الحسين والسيدة زينب ومار جرجس وسانت تريز، لأنها كانت تشعر بالراحة النفسية في هذه الأماكن، كما أنها أنفقت على فيلم "الراهبة" 17 ألف جنيه من مالها الخاص.ولفت بطرس دانيال، إلى أن الفنان فؤاد المهندس كان حزينا أثناء مرضه بسبب قلة الزيارات، والفنان فؤاد خليل ظل في المستشفى 5 سنوات مريضًا، وكان يقوم بزيارته ويقدم له آيات قرآنية.وأردف أنه كان يأخذ معه خلال زياراته لمرضى المسلمين آيات قرآنية لأن المرضى يعتبروها بركة.وأكد بطرس دانيال أنه قام بتكريم الفنان محمد أبو الحسن، مشيرا إلى أن أبو الحسن كان على قيد الحياة والكثير من الجمهور والصحفيين كان يظنون أنه متوفى.