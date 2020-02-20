«تلميذة بتلعب».. كشف غموض حرائق قرية الشراقوة بكفر الشيخ

شعد عدد من المنازل بقرية "45" الشراقوة بمركز الحامول بكفر الشيخ، تكرار نشوب عدة حرائق محدودة بمحتوياتها، والسيطرة على تلك الحرائق وإخمادها بمعرفة الأهالى ومعاودتها الاشتعال مرة أخرى بصورة غامضة، بالإضافة إلى عدم قيام الأهالى بالإبلاغ عن تلك الوقائع، وقيامهم بالاستعانة بعدد من المشايخ.. ظنًا بوجود "قوى غير طبيعية" تتسبب فى ذلك.وأثناء سير تحقيقات أجهزة البحث للوقوف على مسببات هذه الحرائق، قام مدير إحدى مدارس التعليم الأساسى بالإبلاغ عن نشوب حريق محدود فى عدد 3 حقائب مدرسية لتلميذات بالصف السادس الإبتدائى حال تواجدهن بفناء المدرسة، وبالفحص توصلت الجهود إلى قيام (تلميذة – مقيمة بذات القرية) بارتكاب الواقعة، وبمناقشتها أقرت بارتكابها للواقعة مستخدمة "قداحة" كانت تخفيها داخل حذائها، وأقرت بارتكابها جميع وقائع الحريق بقرية الشراقوة على سبيل اللهو والعبث وشغفها بردود أفعال الأهالى بتلك القوى غير الطبيعية، وبمراجعة وقائع الجريمة التى شهدتها القرية تبين أن معظمها بمنازل أقارب التلميذة المُشار إليها.