بعد قصف سفن تركية بطرابلس.. أردوغان يستقبل السراج في إسطنبول

استقبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الخميس، رئيس حكومة "الوفاق الوطني" الليبية فائز السراج في إسطنبول، بعد أيام من قصف السفن التركية في طرابلس من قبل الجيش الليبي.وأفادت قناة "TRT" التركية أن اللقاء بين أردوغان والسراج عقد في قصر دولمه بهتشة الرئاسي، فيما لم يتم الكشف عن تفاصيل اللقاء.وقصف الجيش الليبي منذ أيام سفينة تركية في ميناء طرابلس كانت تنقل أسلحة إلى الجماعات الإرهابية، وبعد هذه العملية علق السراج مشاركته في مفاوضات جنيف العسكرية مع الجيش الليبي ضمن لجنة "5+5".واليوم أعلنت السفارة الأمريكية في ليبيا عن عودة السراج للمشاركة في مفاوضات جنيف العسكرية مع الجيش الليبي.