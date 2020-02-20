غدًا.. وزير الخارجية الألماني يلتقي نظيره السعودي في برلين

أعلنت الخارجية الألمانية، اليوم الخميس، أن وزير الخارجية الألماني هايكو ماس سوف يلتقي نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، غدًا الجمعة.وذكر بيان للخارجية الألمانية، أن الوزير هايكو ماس سوف يجري مباحثات ثنائية مع وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود تشمل العلاقات الثنائية بين البلدين، بالإضافة إلى القضايا الإقليمية الدولية ذات الاهتمام المشترك.