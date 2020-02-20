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الخميس 20 فبراير 2020 الموافق 26 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

منحة يابانية بـ38 ألف دولار لدعم تمكين وتوظيف المرأة

الخميس 20/فبراير/2020 - 08:13 م
توظيف المرأة
توظيف المرأة
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وقع سفير اليابان لدى مصر نوكي ماساكي، ورئيس مجلس إدارة مؤسسة جذور للتنمية علي مختار، عقد منحة بقيمة 38 ألفا و708 دولارات، في إطار برنامج المنح اليابانية لمشروعات أمن الإنسان على المستوى الأساسي.

تهدف المنحة إلى دعم المرأة بالقاهرة القديمة والمناطق المحيطة بها من خلال تنفيذ التدريب المهني بهدف خلق فرص العمل وكسب الدخل للسيدات الأكثر احتياجا، وفق بيان لسفارة اليابان اليوم الخميس.

ويركز المشروع على تدريب السيدات للعمل لحسابهن الخاص، وتوفير الفرصة لاكتساب مهارات محددة تتوافق مع المتطلبات الراهنة للسوق المصري، ويسعى لتمكين المتدربات من اكتساب القدرات المهنية في مجال الطبخ والحرف اليدوية، وكيفية الترويج لمنتجاتهم من خلال تقديم استراتيجيات التسويق المختلفة.

يذكر أنه في عام ۲۰۱٨ نفذت مؤسسة جذور برنامجا لدعم توظيف المرأة من خلال نفس برنامج المنح، وقد ركز المشروع السابق على تعزيز مهارات اللغة الإنجليزية لمجال العمل والحاسب الآلي لتلبية متطلبات سوق العمل الحالية.

وأكد السفير أن تمكين المرأة له دور محوري في تحقيق أهداف التنمية المستدامة والاعتراف بالدور الهام للمجتمع المدني في مسار التنمية، مشددا على دعم اليابان لتمكين المرأة وتعزيز المساواة بين الجنسين في مختلف أنحاء العالم، وذلك في ضوء الإيمان بأهمية خلق "مجتمع تضئ فيه المرأة" والذي من شأنه أن يؤثر بالإيجاب على العالم بأسرة.

تأتي هذه المنحة في إطار مساعدات الحكومة اليابانية لمشروعات أمن الإنسان على المستوى الأساسي والتي يقدم من خلالها الدعم المالي المباشر للمنظمات غير الهادفة للربح بما في ذلك المنظمات غير الحكومية في مجالات مثل الصحة والرعاية الاجتماعية والتعليم والبيئة والتدريب المهني.

وجرى إطلاق هذا البرنامج للمنح في مصر عام 1994، وحتى يومنا هذا قامت اليابان بتنفيذ 167 مشروعًا فى مصر من خلال هذا البرنامج بتكلفة تعادل حوالي 9 ملايين دولار أمريكي.

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