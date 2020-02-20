نائب محافظ سوهاج يبحث تطوير منظومة خدمة المواطنين

أكد أحمد سامي القاضي، نائب محافظ سوهاج، أهمية تطوير منظومة خدمة المواطنين، وربطها بمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة؛ للعمل على تذليل العقبات أمام الاستجابة لحل مشاكل المواطنين، والعمل بشكل جديد في التواصل مع كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، وحل المشكلات في أقل وقت ممكن.جاء ذلك خلال اجتماع نائب محافظ سوهاج مع مسئولي خدمة المواطنين بديوان عام المحافظة.وأوضح "القاضي" أهمية التطوير في توفير بيانات دقيقة بشكل إحصائي دوري، يتم خلالها توضيح "نسب المشكلات التي تم استقبالها، والتي تم حلها، والمشكلات الخاضعة للدراسة والفحص تمهيدا للحل"، موجها بتخصيص ملف كامل للحالات من ذوي الهمم "الاحتياجات الخاصة".كما وجه نائب محافظ سوهاج بتنظيم دورات تدريبية لتنمية مهارات العاملين في إدارات خدمة المواطنين على مستوى الديوان العام، والوحدات المحلية المختلفة للمراكز والمدن والأحياء والقرى، والمديريات والمصالح الحكومية، بهدف الوصول إلى تقديم الخدمة للمواطن بشكل متكامل بين الإدارات المختلفة بالوحدات المحلية، والمديريات الخدمية، في وجود تواصل مباشر بين الجميع.ولفت "القاضي" إلى أهمية تلك الدورات في تنمية مهارات العاملين بإدارات خدمة المواطنين خاصة كيفية التعامل مع المواطنين، واستخدام أجهزة الكمبيوتر والإنترنت بالشكل الأمثل، حتى نصل إلى أعلى نسبة من الرضا لدى المواطن.