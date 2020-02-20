حكومة إيطاليا تفوز بثقة مجلس الشيوخ

فازت الحكومة الإيطالية اليوم، بثقة مجلس الشيوخ بعد حصولها على تأييد 156 عضوا مقابل اعتراض 118 عضوا.وذكرت القنوات الروسية الإخبارية - في نشرتها باللغة الإنجليزية - أن الاقتراع بسحب الثقة يأتى بسبب الخلاف القائم حول مشروع قانون مطروح أمام البرلمان من شأنه أن يمنح القضاة الحق فى استخدام برامج التجسس خلال التحقيقات المتعلقة بجرائم الفساد فى القطاع العام الإيطالي.وأشارت القنوات والصحف الروسية إلى أن الاقتراع بالثقة يأتي في وقت تعاني فيه الحكومة الائتلافية الإيطالية من انقسام حاد خاصة بين حزب " تحيا إيطاليا " الصغير وشركائه الأكبر فى الائتلاف كالحزب الديمقراطي وحزب (حركة الخمس نجوم).تجدر الإشارة إلى أن الاقتراع بسحب الثقة يعتبر من الظواهر السياسية المعتادة فى إيطاليا، والذى يجرى فى العادة بغرض الإسراع فى تمرير مشروعات القوانين، حيث من المنتظر أن يجرى تصويت آخر بالثقة أمام المجلس الأعلى للبرلمان قبيل نهاية الشهر الجارى.