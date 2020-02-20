المحاكمة العاجلة لمتهمين بسرقة سيارات في التجمع

أمرت نيابة القاهرة الجديدة، اليوم الخميس، بإحالة متهمين بسرقة السيارات في منطقة التجمع إلى المحاكمة العاجلة.وكشف أمر الإحالة، أن المتهمين سامح.ك، وكرم.خ عاطلين وسبق اتهامهما في قضايا سرقة، وأقرا بسرقتهم لـ8 سيارات ملاكى مختلفتين الماركات بأسلوب كسر الزجاج وتعطيل جهاز الإنذار، وأقرا بمحاولة بيع لعدد من السيارات بعد تغير ملامحهم لكن لم يتمكنوا فلجأوا لتفكيكهم وبيعهم أجزاء.وكانت بداية الواقعة عندما ورد عدة بلاغات لقسم شرطة التجمع تفيد بسرقة سيارتهم وبإجراء التحريات اللازمة وإعداد الأكمنة تم ضبط المتهمين وبسؤالهم أقروا بارتكاب وقائع السرقة بأسلوب كسر الزجاج وأرشدوا عن مكان السيارات المسروقة.وبسؤال المجني عليهم، تعرفوا على سيارتهم واتهموهم بالسرقة، وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.