رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 20 فبراير 2020 الموافق 26 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

أبوالليف: أرفض «المهرجانات».. وأشارك بـ«ولاد إمبابة» فى رمضان

الخميس 20/فبراير/2020 - 08:03 م
أبوالليف
أبوالليف
محمد مجدى
طباعة
كشف المطرب الشعبى نادر أبوالليف عن انتهائه من تسجيل ١٢ أغنية جديدة يتضمنها ألبومه الغنائى الذى سيطرحه خلال الفترة المقبلة بعد الاتفاق مع شركة إنتاج غنائى على توزيعه.
وقال «أبوالليف» لـ«الدستور»: «انتهيت تمامًا من تسجيل أغانى الألبوم، لكنى أبحث حاليًا عن شركة إنتاج تتولى الحملة الدعائية، وتوزيع الأغانى عبر المنصات الإلكترونية المختلفة».
وبين أن الألبوم سيتناول العديد من الموضوعات المختلفة فى إطار من الكوميديا، كما عود جمهوره، مضيفًا: «أسماء الأغانى نفسها ستكون مفاجأة وبها الكثير من التنوع مقارنة بما قدمته من قبل».
وعن اسم الألبوم الجديد، قال «أبوالليف»: «لم أستقر بعد على اسمه النهائى، وأعتزم إجراء قرعة رفقة المشاركين لى فى إنتاجه لاختيار الاسم، وذلك بوضع أسماء الأغانى كلها أمامنا ثم الاختيار بشكل عشوائى للأغنية التى سيحملها الألبوم، وهذا ما أفعله دائمًا، كما أن ترتيب الأغانى سيكون بنفس الطريقة».
وأشار إلى تعاونه مع عدد كبير من صناع الغناء فى الألبوم، وهم الشعراء: السيد على، وأحمد القبطان، وهشام صادق، والملحنون عماد تاج، ومحمود صادق، والموزعون مورو، وأسامة عبدالهادى، وصادق عادل صادق، وآخرون.
ورفض تقديم أغنية على شاكلة أغانى «المهرجانات» فى الألبوم، قائلًا: «أنا لا أفضل أغانى المهرجانات ولا أعترف بها، وغالبية مطربيها يغنون بطريقة عشوائية وغير مفهومة، ويتحدثون عن موضوعات تسىء للفن وللمطربين، وهى عدوى انتشرت فى مصر لا بد من مواجهتها أو تقنينها مثلما يحاول أن يفعل النقيب هانى شاكر».
وأضاف «أبوالليف»: «بعض هذه الأغانى تحوى الكثير من المصطلحات الخارجة، وتتحدث عن أمور لا ينبغى سماعها من الأطفال والصغار، لذلك أنا ضد كل من ينشر هذه المواد التى فرضت علينا بسبب بعض المنصات الإلكترونية، ومع ذلك أتمنى أن يغير هؤلاء من نوعية كلمات أعمالهم».
وكشف عن تعاقده على المشاركة فى عمل درامى جديد يحمل اسم «ولاد إمبابة»، وهو عمل غنائى كوميدى مكون من ٣٠ حلقة، وسيتم عرضه خلال رمضان المقبل، بمشاركة كل من سعد الصغير، وأحمد شيبة، وريكو، وشمس، وهو من إخراج ممدوح زكى.
وتابع: «أقدم خلال العمل شخصية كوميدية ستكون بمثابة نقلة مختلفة لى على كل الأصعدة، وذلك بلعب دور صاحب مقهى يجمع المطربين عنده وتتوالى الأحداث فى إطار كوميدى اجتماعى».

موضوعات متعلقة

صورة فتاة على «فيسبوك» تعدم متهمَين وتسجن 5 فى قنا

محمد رمضان يغني في منزل قنصل مصر بلوس أنجلوس (فيديو)

رسالة جديدة من منى فاروق: «عايشة فى صراع»

أجاى يقود الأهلى أمام الزمالك فى كأس السوبر

الصور

image description

«نهلة وشيماء» كفيفتان تحترفان البامبو على طريقة «برايل» (فيديو)

image description

«الركين».. سايس «مسرح الهرم» مبتور اليدين: «أنا الأشيك بشغلي مش لبسي» (فيديو)

image description

تجهيز 74 سيارة إسعاف نموذجية بالوادى الجديد (صور)

image description

جامعة المنيا تختتم فعاليات اليوم العلمي لطب الأسنان (صور)

image description

محافظ الغربية يبحث سبل تطوير قرية كفر سليمان (صور)

الأكثر قراءة

جماهير الأهلي تهاجم «شيكابالا» في مباراة السوبر

محمد رمضان يغني في منزل قنصل مصر بلوس أنجلوس (فيديو)

«وجبة مدرسية بالديدان».. حشرة فى «بسكويت بالعجوة» بالمرج

مكافأة مليون جنيه لمَن يقرأ 30 كتابًا ويُلخِّصها في الغردقة

إنفوجراف

image description

أم بلا قلب.. قتلت ابنيها انتقامًا من زوجها (انفوجراف)

image description

موسم اكتئاب الربيع.. الأعراض والعلاج (إنفوجراف)

image description

المهرجانات في المحكمة (إنفوجراف)

image description

طرق حماية مقدمى الرعاية الصحية لمصابى «كورونا» (إنفوجراف)

أيام زمان

هاني شاكر سلطان الأخلاق.. عايروه بأنه «ابن أمه» فقبل فنانة كبيرة رغمًا عنها

«عملت بالصحافة ولي قصة مأسوية».. اعترافات محمود عبد العزيز

الحب السري في حياة صباح: «رجل ثلاثيني ابتزها.. وكاد يدمر مستقبلها»

اتعودت عليك.. حكاية أغنية شادية للنادي الأهلي

نجم الساعة

هاني شاكر سلطان الأخلاق.. عايروه بأنه «ابن أمه» فقبل فنانة كبيرة رغمًا عنها

الصحة

حليب الإبل يحميك من ارتفاع السكر والكولسترول بالدم

دراسة خطيرة تكشف أثر الوجبات السريعة على الشهية

الحمية الغذائية المناسبة تعيد توازن البكتيريا النافعة

الوجبات السريعة تؤدي لفقدان السيطرة العصبية على الشهية

منوعات

سيدة أعمال رائدة بالتجارة الإلكترونية أغنى امرأة في روسيا

إثيوبيا تستعيد تاجا ملكيا خبّأه لاجئ داخل شقته في هولندا

دراسة: الاحتباس الحراري يقتل جميع الشعاب المرجانية بحلول عام 2100

عن عمر 74 عامًا.. وفاة مخترع خاصية «القص والنسخ واللصق»

مقالات الرأي
د. محمد عفيفي
الروس فى مصر
مدحت بشاى
أيام مرسى.. عام الصدمات
جمال طه
العراق بين أمريكا و«ناتو».. وعودة فزاعة «داعش»
ماجد حبته
الضحايا أكراد من أصول تركية!
المزيد

الثقافة

موسى حوامدة: أحمد الشهاوى يدخل النص بفروسية عالية

الباز: أحمد الشهاوى حكاء عظيم وديوانه ملىء بالصور البكر

الباز: أحمد الشهاوي كتب ذاته عبر أشعاره ولم تخطفه الصحافة

أحمد الشهاوي يلقى قصائد من ديوانه «ما أنا فيه»