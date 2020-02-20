أبوالليف: أرفض «المهرجانات».. وأشارك بـ«ولاد إمبابة» فى رمضان

كشف المطرب الشعبى نادر أبوالليف عن انتهائه من تسجيل ١٢ أغنية جديدة يتضمنها ألبومه الغنائى الذى سيطرحه خلال الفترة المقبلة بعد الاتفاق مع شركة إنتاج غنائى على توزيعه.

وقال «أبوالليف» لـ«الدستور»: «انتهيت تمامًا من تسجيل أغانى الألبوم، لكنى أبحث حاليًا عن شركة إنتاج تتولى الحملة الدعائية، وتوزيع الأغانى عبر المنصات الإلكترونية المختلفة».

وبين أن الألبوم سيتناول العديد من الموضوعات المختلفة فى إطار من الكوميديا، كما عود جمهوره، مضيفًا: «أسماء الأغانى نفسها ستكون مفاجأة وبها الكثير من التنوع مقارنة بما قدمته من قبل».

وعن اسم الألبوم الجديد، قال «أبوالليف»: «لم أستقر بعد على اسمه النهائى، وأعتزم إجراء قرعة رفقة المشاركين لى فى إنتاجه لاختيار الاسم، وذلك بوضع أسماء الأغانى كلها أمامنا ثم الاختيار بشكل عشوائى للأغنية التى سيحملها الألبوم، وهذا ما أفعله دائمًا، كما أن ترتيب الأغانى سيكون بنفس الطريقة».

وأشار إلى تعاونه مع عدد كبير من صناع الغناء فى الألبوم، وهم الشعراء: السيد على، وأحمد القبطان، وهشام صادق، والملحنون عماد تاج، ومحمود صادق، والموزعون مورو، وأسامة عبدالهادى، وصادق عادل صادق، وآخرون.

ورفض تقديم أغنية على شاكلة أغانى «المهرجانات» فى الألبوم، قائلًا: «أنا لا أفضل أغانى المهرجانات ولا أعترف بها، وغالبية مطربيها يغنون بطريقة عشوائية وغير مفهومة، ويتحدثون عن موضوعات تسىء للفن وللمطربين، وهى عدوى انتشرت فى مصر لا بد من مواجهتها أو تقنينها مثلما يحاول أن يفعل النقيب هانى شاكر».

وأضاف «أبوالليف»: «بعض هذه الأغانى تحوى الكثير من المصطلحات الخارجة، وتتحدث عن أمور لا ينبغى سماعها من الأطفال والصغار، لذلك أنا ضد كل من ينشر هذه المواد التى فرضت علينا بسبب بعض المنصات الإلكترونية، ومع ذلك أتمنى أن يغير هؤلاء من نوعية كلمات أعمالهم».

وكشف عن تعاقده على المشاركة فى عمل درامى جديد يحمل اسم «ولاد إمبابة»، وهو عمل غنائى كوميدى مكون من ٣٠ حلقة، وسيتم عرضه خلال رمضان المقبل، بمشاركة كل من سعد الصغير، وأحمد شيبة، وريكو، وشمس، وهو من إخراج ممدوح زكى.

وتابع: «أقدم خلال العمل شخصية كوميدية ستكون بمثابة نقلة مختلفة لى على كل الأصعدة، وذلك بلعب دور صاحب مقهى يجمع المطربين عنده وتتوالى الأحداث فى إطار كوميدى اجتماعى».