«العامة للأراضي المستصلحة»: إحلال وتجديد مشروعات الإنتاج الحيواني

أكد النائب عبد الفتاح سراج رئيس الجمعية العامة للأراضي المستصلحة، أنه يسعى لإجراء إحلال وتجديد لمشروعات الإنتاج الحيواني بالجمعية، ومعالجة الارتفاع بمعدلات إنتاج الألبان بالبدء في شراء ١٠٠ رأس من العجلات العشار من الولايات المتحدة الأمريكية بسعر ٣٠ ألف جنيه للرأس تنتج ٣٠ كيلو للرأس الواحدة يوميا.وقال "سراج" في تصريحات لـ"الدستور"، أنه يتم التفاوض مع البنك الزراعي لتسهيل منح ائتمان للجمعية بقيمة مليون جنيه، حيث تم دفع ١٧ مليون للبنك الزراعي المصري وجاري تحويل ١٦ مليون جنيه أخرى من جمعيتي المنيا وبني سويف المركزيتين لإنهاء المديونية بالكامل والسعي في جلب قرض الـ ١٠٠ مليون جنيه من البنك لتطوير مشروع التصنيع الزراعي بالجمعية العامة.