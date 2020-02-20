محمد الريفى: لا نية لتقديم ألبوم غنائى كامل الآن

■ فى البداية.. ما سر غيابك عن الساحة الفنية خلال الفترة الأخيرة؟

■ وماذا عن أزمتك الأخيرة مع المنتج مصطفى السيوفى؟

■ هل تعاقدت مع شركة إنتاج جديدة إذن؟

■ كيف جاءت الأغنية الأخيرة «ويلى على صحابى»؟

■ هل ستطرح ألبومًا غنائيًا كاملًا فى الفترة المقبلة؟

■ ما رأيك فى تطور الأغنية الشعبية فى الوقت الحالى؟

■ هل تشبيه صوتك بسلطان الطرب جورج وسوف شىء يزعجك؟

■ مَن مِن المطربين تتمنى التعاون معه فى ديو غنائى؟

حقق المطرب المغربى محمد الريفى نجاحًا كبيرًا خلال الأعوام الماضية، بفضل اختلاف صوته وطريقة غنائه عن اللون السائد، لكن بسبب بعض المشكلات الخاصة بشركة الإنتاج المتعاقد معها، وانشغاله فى إحياء عدة حفلات غنائية حول العالم، غاب عن تقديم أى أغنيات جديدة لمدة تجاوزت العام ونصف العام، منذ أن طرح أغنيته المغربية «ويلى على صحابى».فى السطور التالية، يكشف «الريفى»، فى حواره مع «الدستور»، عن سر اختفائه فى الفترة الماضية، وتطورات أزمته الأخيرة مع شركة الإنتاج الخاصة به، بالإضافة إلى أعماله الغنائية المقبلة.- فى الحقيقة الغياب لم يكن انقطاعًا تامًا عن الساحة الفنية. فخلال هذه الفترة قدمت العديد من الحفلات فى عدد كبير من الدول حول العالم، وحققت نجاحات كبيرة فى تلك الحفلات، وربما يكون عدم حضورى إلى مصر منذ عام ونصف العام هو ما جعل الجمهور يشعر بهذا الغياب، ومصر بالنسبة لى «وش الخير عليا»، وتعتبر بلدى الثانى.- فى الحقيقة هذا الأمر أخذ أكبر من حجمه، وتعاقدى معه لتولى إنتاج أعمالى الغنائية المقبلة عارٍ تمامًا من الصحة، وهو ما أثبته من خلال مستندات رسمية توثق بطلان هذا التعاقد.هذه المستندات صادرة عن قطاع شئون الإنتاج الثقافى بوزارة الثقافة، بموجب خطاب رسمى موجه لهم من نقابة المهن الموسيقية، وتكشف عن أنه لم تكن هناك ملفات فى الإدارة العامة للتراخيص الفنية باسم «مصطفى فتحى سويفى» لممارسة نشاط مزاولة مهنة الإنتاج، وهى الحقيقة التى ظهرت للجمهور والرأى العام.- لم أتعاقد مع أى من شركات الإنتاج حاليًا، ولدىّ عروض من أكثر من شركة إنتاج، وسيتم إعلان التفاصيل الخاصة بها خلال الفترة المقبلة. وخلال فترة غيابى بادرت بالإنتاج الذاتى لأعمالى الفنية، فى تجربة سعدت بها كثيرًا.- الجمهور المغربى كان دائمًا يطالبنى بتقديم أغنية باللهجة المغربية، خاصة أننى منذ بداية شهرتى فى الوطن العربى، لم أقدم أغنية واحدة مغربية، فجاءت لذلك أغنية «ويلى على صحابى»، وهى أولى الأغنيات التى أنتجتها على نفقتى الخاصة بشكل كامل، وطرحتها على قناتى الرسمية بموقع «يوتيوب» فى أغسطس ٢٠١٨، وحققت ردود أفعال قوية عقب طرحها.- طرحى ألبومًا غنائيًا كاملًا بعيد تمامًا عن خطتى للفترة المقبلة، خاصة أن الأغانى «السنجل» هى التى تحقق نجاحًا كبيرًا مقارنة بالألبومات حاليًا، وكبار نجوم الطرب يطرحون أغانيهم بشكل منفرد.وفى الحقيقة أريد أن أسير على خطى نجاح أغنية «هيجننى»، التى حققت نجاحًا كبيرًا، خلال الفترة المقبلة، لذا سأطرح أكثر من أغنية منفردة على فترات مختلفة.- أعتقد أن الأغنية الشعبية بمعناها الصحى الذى تربينا عليه، تطورت بشكل كبير وفى تقدم على مستوى اللحن أو الكلمات، وما دام الجمهور متقبلًا هذا التطور، فما المانع؟ خاصة أنه من الطبيعى اختلاف الأذواق من عصر إلى آخر لكن بشرط حفاظ الأغنية على معاييرها وقيمها الأساسية فى الكلمات.- بالعكس تمامًا. شرف كبير لى أن يشبهنى الجمهور بـ«جورج وسوف»، فهو أستاذ كبير فى الأغنية العربية وتعلمنا جميعنا منه الغناء، لذا فكرة أن صوتى يشبهه أعتبرها حظًا وفخرًا كبيرًا لى، خاصة أنه يتمتع بقاعدة جماهيرية كبيرة فى الوطن العربى. والبعض يقول لى إن أغنية «هيجننى» لو لم أسجلها على طريقة الـ«فيديو كليب» لكان الجمهور اعتقد أن جورج وسوف هو صاحب هذه الأغنية.- هناك العديد من المطربين الذين أتمنى أن نقدم أغنية معًا على طريقة «الديو»، وعلى رأسهم شيرين عبدالوهاب وتامر حسنى وأسماء لمنور ومحمد حماقى.