«عفاريت البوابات».. تشويه مطار القاهرة بـ«خناقات سائقى الليموزين»

مشهد مؤسف لا يليق بصورة مصر أمام زوارها من مختلف دول العالم تشهده صالات مطار القاهرة الجوى، عندما يتكالب مندوبو الشركات السياحية التى تقدم خدمة سيارات «الليموزين» على العملاء لحظة وصولهم للفوز بهم وتقديم الخدمة لهم.وتتفاقم الأزمة بشدة فى مطار ٣ والمطار القديم، بعد الخروج مباشرة من «الدائرة الجمركية»، حيث يفاجأ القادمون من خارج مصر بمندوبى شركات السياحة يتكالبون عليهم للفوز بهم بشكل غير حضارى لا يليق بمصر.وقال أحد مسئولى ميناء القاهرة الجوى لـ«الدستور»: «كل مندوب يفعل ما يحلو له ويلجأ لأى أسلوب يضمن له الفوز بالسائح وتقديم خدماته له. نشاهدهم ينادون (ليموزين يا بيه)، وكأننا فى موقف عشوائى للميكروباص، إلى جانب اعتراض طريق العملاء الذين يحاولون الهرب منهم دون جدوى».وأضاف: «مشهد آخر فى منتهى السوء يحدث عندما يضطر أحد أفراد الأمن لمنع مندوبى الليموزين التابعين لشركات السياحة من اعتراض الزوار، دون جدوى، لأنهم يفلتون منه وكأننا فى مدرسة للأطفال».وشدد على أن ما يحدث لا يليق بصورة مصر ويجب أن يتوقف فورًا، لأن مثل هذه الأمور تضر وتشوّه صورة البلاد عامة ومطار القاهرة خاصة، وتغطى على ما شهده خلال الفترة الماضية من جهود متواصلة للتطوير حتى يصل إلى مستوى أفضل المطارات العالمية.مسئول ثانٍ فى العلاقات العامة بميناء القاهرة الجوى، قال إن إصرار مندوبى «الليموزين» على إساءة التصرف داخل صالات مطار القاهرة يضر بالسياحة المصرية وصورة مصر فى الأوساط العالمية، مشيرًا إلى التقدم بشكاوى مباشرة لقطاع الشركات السياحية بوزارة السياحة بشأنهم، لكن دون جدوى.وأضاف: «بعض القيادات رأت أن أفضل قرار لحل المشكلة هو منع مندوبى شركات السياحة والليموزين من دخول الدائرة الجمركية بمطار القاهرة، والعمل من خارج المطار مثلما حدث منذ سنوات عديدة»، كاشفًا عن أن مسئولى المطار يدرسون حاليًا إلزام مندوبى الشركات السياحية بالوقوف فى مكان محدد بصالات الاستقبال، مع إعطائهم مهلة حتى يونيو المقبل لتدبير مكاتب خارج الصالات نهائيًا، بهدف وضع حد لإساءة التصرف.وقال المسئول إن الشركات السياحية خالفت القرار الصادر من الدكتور ممدوح البلتاجى، وزير السياحة الأسبق، فيما يتعلق بتشغيل الليموزين بمطار القاهرة، والذى ينص على وضع كل شركة لوحات إرشادية توضح اسمها، وتخصيص شارة لكل مندوب تبين اسمه واسم الشركة التابع لها، وأن يكون المندوب حاصلًا على مؤهل عالٍ ويجيد لغة أجنبية، فضلًا عن التزام مندوبى وسائقى كل شركة على حدة بزى خاص ليسهل تمييز مندوب كل شركة عن الأخرى، إضافة إلى الالتزام بالأسعار التى اعتمدتها وزارة السياحة بالجنيه المصرى. وتابع: «لذلك وبعد عدة شكاوى تقدمت بها سلطات ميناء القاهرة الجوى، طالب قطاع الشركات السياحية بوزارة السياحة أصحاب الشركات بالتشديد على مندوبيها بضرورة تسجيل حالات الاستقبال بالدفاتر المخصصة لدى مكاتب وزارة السياحة بصالة الوصول، مع تسليم صورة من أوامر التشغيل قبل استقبال العملاء، وذلك حتى يتسنى لمفتشى الوزارة مراجعة صحة البيانات من عدمها».وبرر مندوبون تابعون لشركات سياحة تقدم خدمات «الليموزين» ما يلجأون له من سلوك غير حضارى، بأن «شركات السياحة عانت لسنوات طويلة من انخفاض الطلب عليها، إضافة إلى وجود منافسين آخرين مثل سائقى (أوبر) وتاكسى المطار، مع التزام الشركات بدفع الزيادات المالية».وأوضح المندوبون أن القيمة الإيجارية لكل شركة تبلغ ١١ ألف جنيه شهريًا، بخلاف سداد ٦٠٠ جنيه على كل سيارة، و٣٥٠ جنيهًا لـ«الكاونتر»، فضلًا عن تطبيق نظام جديد يتضمن تخصيص «الكاونترات» الأولى للشركات حسب عدد سياراتها، بدلًا من تنظيم عمل الشركات بنظام الدور كما كان متبعًا فى السابق.من جهته، كشف مجدى شلبى، رئيس قطاع الشركات بوزارة السياحة، عن إعداد «قوائم سوداء» بأسماء مندوبى «الليموزين» التابعين للشركات السياحية الذين يخالفون ضوابط العمل التى حددتها الوزارة، التى تنص على عدم الاحتكاك بالركاب، وتجنب افتعال الشجار بسبب التسابق على الفوز بالعملاء، والالتزام بالزى المخصص للشركة والمكان والدور، مع تحرير مخالفة لمندوب الشركة فى حال عدم مطابقة البيانات المدونة للواقع.وقال «شلبى»: إنه سيتم توقيع الجزاء على المخالف، والذى يصل لحد سحب تصريح العمل، وإدراجه فى «القائمة السوداء»، حرصًا على المظهر العام وسمعة البلاد فى الأوساط العالمية والسياحية.