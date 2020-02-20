غدًا.. اللقاء الأسبوعي لدراسة الكتاب المقدس بمطرانية بني سويف

يترأس الأنبا غبريال، أسقف عام إيبارشية بنى سويف للأقباط الأرثوذكس، اللقاء الأسبوعي لدراسة الكتاب المقدس، غدًا الجمعة 21 فبراير، بمطرانية السيدة العذراء مريم، ببني سويف.ويشارك بحضور اللقاء عدد غفير من مجمع كهنة الإيبارشية، وشعب المنطقة، كما يتضمن اللقاء عدة فقرات من بينهم فقرة تراتيل روحية.ومن المقرر أن يناقش الأنبا غبريال خلال اللقاء الأسبوعي لدراسة الكتاب المقدس مناقشة لـ"سفر من إصحاحات العهد القديم"، ويقوم بتفسيرها وشرحها على الشعب الحضور.