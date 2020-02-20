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الخميس 20 فبراير 2020 الموافق 26 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

أول متعافي عربي من كورونا يتحدث عن إصابته وطرق العلاج (فيديو)

الخميس 20/فبراير/2020 - 07:10 م
كورونا
كورونا
سناء إسماعيل
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كشف الفلسطيني محمد أبونموس، أول متعافي عربي من فيروس كورونا، وانتقل إليه المرض خلال دراسته للدكتوراه في علم النفس الاجتماعي بووهان بالصين.

وقال أبونموس في تصريحات لـ"سكاي نيوز"، إنه لم يستطع العودة لفلسطين بسبب الإجراءات لذا قرر البقاء والحفاظ على نفسه قدر الإمكان من خلال النظافة الشخصية والأكل.

وقرر أن يزور بعض المدن الصينية برفقة عدد من زملائه ولكنه فوجئ بإصابة صديق أندونيسي له بالفيروس، وتم احتجاز المجموعة في حجر صحي ليتم اكتشاف إصابته هو الآخر بالفيروس.

أعراض الإصابة بالفيروس
وكشف تفاصيل الإصابة بالفيروس قائلًا: "المرض سهل ممتنع وأعراضه مشابهة للانفلونزا ولكن أكثر حدة وألمًا وهو فيروس شبه عالميًا بأنه كطوفان نوح القاتل، ولكن الصين استطاعت الانتصار عليه رغم أن العالم والصحة العالمية لم تجد علاج له".

وأضاف: "لا تجد لهذا الفيروس أي مؤثرات سوى بعد 14 يومًا تشعر وكأن يد تخرج الرئتين من جسدك، فهو فيروس متعلق بالجهاز التنفسي وهدفه تدمير الرئة بشكل كامل".

مراحل العلاج
وأوضح إنه دخل الحجر الصحي يوم 28 يناير حتى يوم 2 فبراير، وصنفت حالته بأنها حرجة وقابلة للتعافي وفقًا لنمط عمل الجهاز المناعي، والحمد لله تعافيت.

الأدوية
وأكد أبو نموس أن الأدوية التي تناولها خلال فترة الحجر كانت تتمثل في مضادات الفيروسات، وفيتامينات وأدوية مختصة بالملاريا على 3 وجبات يوميًا، والفحص الطبي اليومي وصورة أشعة كل 3 أيام في الأسبوع، والصحة النفسية يكون الطبيب هو الدواء نفسه في تعامله وأسلوبه.

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