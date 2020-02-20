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الخميس 20 فبراير 2020 الموافق 26 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

التليفزيون المصري بشكل جديد السبت (فيديو)

الخميس 20/فبراير/2020 - 06:54 م
التليفزيون المصري
التليفزيون المصري
الدستور
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أعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، موعد انطلاق الفترة المسائية بعد تطويرها على القناة الأولى والفضائية المصرية وتحمل اسم «التاسعة» بعد غد السبت.

وكشف المهندس حسام صالح، المتحدث باسم الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، تفاصيل تلك الفترة حيث تبدأ في التاسعة مساء وهو موعد نشرة الأخبار التي طالما كانت علامة مميزة لتنطلق في شكلها الجديد.


ويقدم النشرة مجموعة مميزة من مقدمي نشرات الأخبار، منهم أميمة تمام وسحر ناجي ونهى توفيق ودينا عصمت ورغدة أبو ليلة وريهام الديب وريهام النمر وآية كافورى ومصطفى ميراز وأحمد عبد الصمد ويوسف عابدين.

وقال «صالح» إن النشرة تستمر من التاسعة وحتى العاشرة مساء، لتبدأ فترة جديدة تمتد حتى منتصف الليل ويقدمها وائل الإبراشى وناردين فرج، كما سيتم إطلاق «إحنا التلفزيون المصري، صباح الخير يا مصر، التاسعة، كن أنت، كل يوم اسم، ميدان الأوبرا».

وأوضح أن تلك الفترة الحوارية تناقش الأمور الحياتية المختلفة، سواء اجتماعية أو سياسية أو فنية أو رياضية، مضيفا «بالطبع "التاسعة" فترة يومية ستستضيف في جزئها الثاني دوما الخبراء، وأصحاب الرأي وكذلك المسئولين». 

وقال المهندس حسام إن هناك ضيوفا سيتم استضافتهم أسبوعيا في فقرات ثابتة مثل الدكتور أحمد عكاشة والمفكر يوسف زيدان، والشيخ أحمد كريمة، وأخرون حسب نوعية الفقرات والأحداث الجارية في مصر.

 وأشاد المهندس حسام صالح بالتعاون المثمر بين المتحدة للخدمات الإعلامية، والهيئة الوطنية للإعلام بكل كوادرها.

يذكر أن الهيئة الوطنية للإعلام برئاسة الأستاذ حسين زين ومجموعة المتحدة للخدمات الإعلامية برئاسة تامر مرسي، وقعت عدة بروتوكولات مدتها 5 سنوات، لتقديم محتوى أفضل ومتطور على شاشات التليفزيون المصري، بتعاون الخبرات الموجودة في كل من التلفزيون المصري ومجموعة إعلام المصريين والمتحدة للخدمات الإعلامية.

ومن المتوقع الكشف عن برامج أخرى في تجديد خريطة القناة الأولى والفضائية المصرية تباعا.


https://www.facebook.com/channel1.eg/videos/537249927142067/

https://www.facebook.com/channel1.eg/videos/846507635776618/

https://www.facebook.com/channel1.eg/videos/609050953282143/

https://www.facebook.com/channel1.eg/videos/2831140973611329/

https://www.facebook.com/channel1.eg/videos/2544674565790884/

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