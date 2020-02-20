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الخميس 20 فبراير 2020 الموافق 26 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

السجن 15 سنة لـ تاجر مخدرات بالإسكندرية

الخميس 20/فبراير/2020 - 07:00 م
محكمة
محكمة
الإسكندرية - مصطفي فتحي:
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قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار مجدي محمد نواره، بمعاقبة صاحب محل بالسجن المشدد لمدة 15 وغرامة 200 ألف جنيه، لاتهامه بالاتجار في المواد المخدرة، صدر الحكم بعضوية كل من المستشارين رفعت عامر، وعمر سويدان، وسكرتير الجنايات محمد أحمد البغدادي.

وترجع أحداث القضية رقم 6463 لسنة 2019 جنايات العامرية أول، عندما تلقي مدير أمن الإسكندرية إخطارا من ضباط إدارة مكافحة المخدرات بالقبض على شخص بحوزته كمية كبيرة من المخدرات بدائرة قسم العامرية اول.

وتوصلت تحريات ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات لمزاولة المتهم م.د.خ، 39 سنة، صاحب محل، نشاطا إجراميا في الاتجار في المواد المخدرة فتم استصدار إذنا من النيابة للقبض علية وأثناء تنفيذ القرار تم القاء القبض علية وبحوزته حقيبة وبتفتيشها عثر بداخلها على 250 طربة لمخدر الحشيش وقالب اسطواني بداخلة كمية لمخدر الهيروين ومبلغ مالي من حصيلة البيع في المواد المخدرة وهاتف محمول للاتصال بعملائه، وبعرضه علي النيابة قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها سالف الذكر.

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