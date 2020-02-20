أشرف صبحي يلتقي مساعد وزير الخارجية الأمريكي للشئون التعليمية والثقافية

التقي الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، مساعد وزير الخارجية الأمريكي للشئون التعليمية والثقافية، ماري رويس، بحضور السفير الأمريكي بالقاهرة، جوناس كوهين، لبحث سبل التعاون في المجال الرياضي.رحب صبحي بمساعد وزير الخارجية للشئون التعليمية والثقافية وسفير الولايات المتحدة بالقاهرة، مؤكدا أن العلاقات بين البلدين قوية ويربطهما العديد من المصالح المشتركة في العديد من المجالات المختلفة.وقال صبحي إن الوزارة لديها رؤية في توفير الحق لجميع فئات الشعب لممارسة الرياضة وهو حق أصيل للجميع، والعمل علي نشر الرياضات المختلفة علي مستوي الجمهورية، كما أكد أن الوزارة تعمل جنبا إلى جنب مع منظمات المجتمع المدني من أجل الوصول لأكبر عدد ممكن من الشباب.من جانبها، أعربت ماري عن سعاتها بلقائها مع وزير الرياضة متمنية تطور العلاقات أكثر في المستقبل القريب.ومن المقرر أن يتم إرسال مسودة في الفترة المقبلة للتباحث فيها قبل الوصول إلى اتفاقية يتم توقيعها بين الطرفين للبدء في العمل بها.وحضر اللقاء كل من غادة حسين مدير عام العلاقات الدولية بالمجلس القومي للرياضة، ورضا صالح مدير عام العلاقات الخارجية بالمجلس القومي للشباب، وباري روجروف المستشار الخاص بالسفير الأمريكي، ورايتشل لايسلي الملحق الثقافي بالسفارة.