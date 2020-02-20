بعد إصابتهم في حادث القليوبية.. خروج 7 أطفال من المستشفى الجامعي

أكد الدكتور عمرو الدخاخني، مدير مستشفي بنها الجامعي، خروج 7 أطفال من ضمن 11 طفلا استقبلتهم المستشفى بالأمس، إثر حادث تصادم سيارة بأخرى ربع نقل بطريق خط 12 بنها.وأشار "الدخاخنى" في تصريحات صحفية إلى أن الأطفال الذين خرجوا تماثلوا للشفاء وأنه باقي 4 أطفال منهم طفلة بالعناية المركزة والأخرين بالطوارئ تحت الملاحظة، كما أن سائق السيارة ربع نقل تم حجزه أيضا بغرفة العناية المركزة.وكان اللواء جمال الرشيدى مدير أمن القليوبية تلقى إخطارا من العميد فوزى عبد ربه مأمور مركز شرطة طوخ بوجود بلاغ بوفاه سائق وإصابة 11 طفلا أثناء ذهابهم للحضانة بقرية عرب الرملة قويسنا التابعة لمحافظة القليوبية.وانتقلت على الفور الأجهزة الأمنية، وتبين أن الأطفال كانوا يستقلون سيارة سوزوكي لنقلهم الي الحضانة بقرية عرب الرملة قويسنا التابعة لمحافظة الموفية فأصطدمت بهم سيارة ربع نقل تابعة لمديرية التعليم بطريق خط 12 بنها.كما تبين أن جميع الأطفال مقيمين بقرية العبادلة مركز طوخ، وأسفر الحادث عن وفاة سائق السيارة السوزوكي التي كانت تستقل الأطفال، وأصيب 11 طفلا تم نقلهم جميعًا إلى مستشفي بنها الجامعي وتحرر محضر بالواقعة، وتم التحفظ على السائق المتسبب في الحادث، وجارى إزالة آثار الحادث وعودة الحركة المرورية لطبيعتها.