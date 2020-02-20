ندب الأدلة الجنائية لمعاينة موقع حريق مصنع أحبار في برج العرب

قررت نيابة برج العرب بالإسكندرية، ندب الأدلة الجنائية لإجراء معاينة حريق بمصنع أحبار، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة وسؤال العاملين عن الواقعة.تلقي اللواء سامي غنيم، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة برج العرب، بورود بلاغ بنشوب حريق هائل داخل مصنع أحبار ببرج العرب امتداد المنطقة الصناعية الرابعة.وعلى الفور، انتقلت قوات الحماية المدنية بالإسكندرية إلى مكان الحادث وتمكنوا من إخماد الحريق والسيطرة عليه، بعد الدفع بعدد من سيارات الإطفاء، وجاري تحديد سبب اندلاع الحريق عقب الانتهاء من المعاينة واتخاذ الإجراءات اللازمة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.