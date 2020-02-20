«ناجح تكس» يعلن عن أقمشته بـ«إيجي هوم تكس2020»

تشارك شركة ناجح تكس لتصنيع أقمشة الستائر والمفروشات الجاهزة، اليوم الخميس، في أول يوم بمعرض "ايجي هوم تكس 2020".وقال مدير مبيعات شركه ناجح تكس لتصنيع أقمشة الستائر والمفروشات الجاهزة، المهندس مينا يوسف، إن شركته تعتبر الراعي الرسمي لمعرض "إيجي هوس تكس 2020" هذا العام، وإنما هذه هي المرة الخامسة لمشاركة المنتجات بالمعرض.وأكد مدير مبيعات شركه ناجح تكس، لـ"الدستور" أن السوق ليس بخير بسبب انتشار فيروس "كورونا" المستجد بالصين، ولكن الأسواق المصرية لم تعجز أبدا حيال ذلك.ويشار إلى أن مكاتب "ناجح تكس" تنتشر في كلا من الدول الآتية: بـ"الكويت والمملكة العربية السعودية وبجزء كبير في السودان والمغرب والأردن".و"إيجي هوم تكس" هو معرض لصناعة المنسوجات المنزلية ويعد واحدًا من أهم الفعاليات المتخصصة في قطاع المنسوجات المنزلية ويقدم أحدث موديلات أقمشة المفروشات والوبريات والستائر على مستوى الشرق الأوسط وإفريقيا، ويعزز الفرص التصديرية وتشجيع الاستثمار في قطاع المنسوجات المنزلية وإدراج تلك الأنشطة ضمن أولويات التنمية الاقتصادية للبلاد، وتم إطلاق المعرض لأول مرة في عام 2016 ويقام بصورة سنوية.