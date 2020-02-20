سياسيون: أمريكا تنتهك سيادة العراق و«بومبيو» لم يأت بجديد

تواجه الحكومة العراقية ملفات شائكة عديدة، لابد من حسمها فور حصولها على مصادقة مجلس النواب، على رأسها كيفية حماية المنشآت الأمريكية بالعراق، والتي اتهم وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، الدولة العراقية بالتقصير في حمايتها، فضلا عن إنهاء الأزمة الاقتصادية، والكشف عن المتورطين في قضايا عنف ضد المتظاهرين.وحول تصريحات بومبيو، بوصف الدولة العراقية بالتقصير في حماية منشآت بلاده، قال النائب العراقي فالح الزيادي، إن مبدأ التعامل والتعاون بين الدول لابد أن يقوم على احترام السيادة والمنافع المتبادلة لخدمة مسار الدول وتحقيق العلاقات الناجحة والناجزة، لافتا إلى أن هناك اتفاقية استراتيجية متبادلة بين الولايات المتحدة الأمريكية والعراق من أجل التعاون في كافة المجالات، هذه الاتفاقية لم تحترم من قبل الولايات المتحدة الأمريكية.وأضاف الزيادي، لـ"الدستور": العراق تحول إلى مسرح تصفية حسابات وحرب من قبل أمريكا وإيران، مما جعل العراق منتهك السيادة وكل منهما يحارب بعضهما البعض، على أراضيه دون مراعاة سيادته، مشيرا إلى أن المسؤولية تقع على عاتق أمريكا من البداية والتي لم تحترم اتفاقياتها مع العراق.وأكمل: "من ناحية أخرى، الدولة العراقية ترفض أي انتهاك أو اعتداء على منشآت دولية على أرضها، وملزمة بحماية هذه المنشآت".وحول مستجدات الانتهاء من التشكيل الوزاري، قدم العلاوي رسالة إلى مجلس النواب يطالب بالمصادقة على كابينته الوزارية.وقال النائب العراقي: "وزراء علاوي غير متحزبين ولا سياسيين، وتعتمد حكومته على وزراء تكنوقراط ولديهم برنامج إصلاح"، مضيفا أن ردود الأفعال على التشكيل الوزاري داخل البرلمان متباينة، ولكن من المتوقع أن تحصل الحكومة على ثلثي أصوات البرلمان، والثلث الأخير يخص المتحزبين والسياسيين، وعلى رأسهم رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، الذي رفض إعلان موقفه من طلب علاوي حتى الآن عن الدعوة لجلسة استثنائية.وتابع: "الحلف السني والكردي غير راض على التشكيل الوزاري ويسعى لتشكيل حكومة سياسية غير مستقلة".من جانبه، اعتبر المحلل السياسي والمعارض العراقي نزار السامرائي، أن بومبيو لم يأت بجديد في تصريحاته يوم الأربعاء، بشأن الضربات الموجهة للسفارة الأمريكية في بغداد أو قواعدها العسكرية، لافتا إلى أنها ذات التصريحات التي دأبت الإدارة الامريكية على ترديدها منذ اشهر.وذكر السامرائي، لـ"الدستور": "علينا أن نلاحظ أن الولايات المتحدة أتت بفعل اغتيال أحد أهم قيادات الجماعات المسلحة في العراق وهو نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس، إضافة إلى قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني، بعملية نفذت في بغداد وهذا يعني أن عليهم توقع ردود الفعل هذه، ولاسيما أنهم يعلمون جيدا أن الجماعات المسلحة ولاسيما المنضوية تحت لواء الحشد الشعبي هي أقوى من سلطة الحكومة الفعلية، وهذا أمر لم يعد خافيا على أحد".وأشار المعارض العراقي، إلى أن هذا الجماعات المنضوية تحت تحالف الفتح الذي يعد الكتلة الأكبر بالبرلمان، هي من تتحكم فعليا بتشكيل الحكومة، وبالتالي لا يمكن توقع رد قوي من الحكومة، إزاء أي عمل تتخذه ضد المصالح الأمريكية، ولاسيما أن هذه الجماعات أعلنت صراحة أنها ستعد الوجود الأمريكي احتلالا إذا ما رفضت الولايات المتحدة تنفيذ قرار مجلس النواب العراقي بسحب القوات الأجنبية من الأراضي العراقية".وفيما اعتبر أن الصراع في العراق بين إيران والولايات المتحدة أصبح صراعا علنيا، والقوات الأمريكية سبق وأن استهدفت مقرات للحشد الشعبي على الحدود السورية، كما استهدفت مقرات في بغداد وهذا يعني حربا حقيقية بين الطرفين.كما لفت إلى أن المسألة التي يعيها بومبيو جيدا، أن الحكومة عاجزة عن منع الهجمات، لذلك فإن تصريحاته يمكن أن تقرأ على جانبين، الأول "أنها مجرد تصريحات إعلامية روتينية اعتدنا سماعها عقب كل هجوم على السفارة او القواعد الأمريكية في العراق"، والثانية أن "الولايات المتحدة تخطط لهجوم على تشكيلات أو قيادات الحشد الشعبي، لاسيما تلك التي أعلنت عن وضعها تحت طائلة العقوبات أو تم إدراجها في قائمة الإرهاب الأمريكية".