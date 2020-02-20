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الخميس 20 فبراير 2020 الموافق 26 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

القوات العراقية تدمر نفقين للإرهابيين قرب الموصل

الخميس 20/فبراير/2020 - 06:42 م
القوات العراقية
القوات العراقية
أ.ش.أ
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أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقية، اليوم الخميس، تدمير نفقين لـ"الإرهابيين" قرب مدينة الموصل.

وقالت الخلية - في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية "إن جهاز مكافحة الإرهاب ينفذ صولة نوعية من خلال قيادة العمليات الخاصة الثانية لتدمير مخابئ وأوكار الإرهابيين في جبال عطشانه على حدود مدينة الموصل"، مضيفا أنه بإسناد جوي تم تدمير نفقين اثنين بعد إكمال تفتيشهما.

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