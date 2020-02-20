بطاركة الشرق الكاثوليك في لقاء مع البابا فرنسيس بروما

التقى البطريرك يوسف العبسي، بطريرك الإسكندرية وأنطاكيا وسائر المشرق للروم الملكيين، وبطاركة الشرق الكاثوليك، اليوم، بقداسة البابا فرنسيس في حاضرة الفاتيكان - روما.وخلال اللقاء تباحث البطاركة مع قداسة البابا فرنسيس، بقضايا كنسية إضافة إلى الأوضاع في الشرق الأوسط وقد تسلم قداسته من الكردينال الراعي مذكرة تتضمن شرحًا مفصّلًا عن الأوضاع في لبنان والمنطقة.وشدد قداسة البابا فرنسيس على دور المسيحيين ورسالتهم مع شركائهم المسلمين.