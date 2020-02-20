رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 20 فبراير 2020 الموافق 26 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

المعرض

مجدي طلبة: «إيجي هوم تكس» فرصة واعدة للصناعات النسيجية

الخميس 20/فبراير/2020 - 06:39 م
مجدي طلبه،
مجدي طلبه،
دعاء أبو العزم
طباعة
قال مجدي طلبه، رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية النسيجية، إن معرض "إيجي هوم تكس 2020" يعتبر فرصة واعدة للصناعات النسجية والمفروشات المصرية.

وأضاف طلبه، على هامش فعاليات معرض "إيجي هوم 2020" أن الإصلاحات الحكومية التي قدمتها مصر تعزز فرص نمو صادرات الصناعات النسجية المصرية، مشيرا إلى أنه تم دعوة بعثة مشترين أجانب لعقد صفقات تصديرية مع المصدرين، مؤكدا أن قطاع الصناعات النسيجية تمتع القطاع بفرص تصديرية هائلة بفضل الإصلاحات العميقة التي نفذتها الحكومة المصرية والتي انعكست على أداء الاقتصاد المصري الذي حقق أعلي معدل نمو بالقارة الإفريقية والثالث عالميا مما يضع مصر في بؤرة الاهتمام العالمي.

جاء ذلك خلال افتتاح المهندس مجدي طلبة اليوم الدورة الخامسة لـ"معرض إيجي هوم تكس 2020" والتي تستمر فعالياته حتى 23 فبراير الحالي بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات وينظمه المجلس التصديري بالتعاون مع شركة فيجين فيرز مصر خلال شهر فبراير من كل عام.

يشار إلى أن "ايجي هوم تكس 2020" يعد أحد الانشطة التي يقوم بها المجلس التصديري خلال الربع الأول من العام الحالي 2020 في نطاق دوره كجهة استشارية لوزارة التجارة والصناعة في وضع السياسات واستراتيجيات تنمية الصادرات بالإضافة إلى الأنشطة الترويجية عبر تنظيم معارض وبعثات تجارية داخلية وخارجية road shows تسهم في زيادة حجم التجارة الخارجية مع إعطاء الأولوية للشركات الصغيرة والمتوسطة ومراعاة تحقيق التعاون التجاري بينها وبين كبار المصدرين بهدف تطوير قدراتها التصديرية وضم المزيد منها لقاعدة المصدرين.

موضوعات متعلقة

صورة فتاة على «فيسبوك» تعدم متهمَين وتسجن 5 فى قنا

مكافأة مليون جنيه لمَن يقرأ 30 كتابًا ويُلخِّصها في الغردقة

جماهير الأهلي تهاجم «شيكابالا» في مباراة السوبر

محمد رمضان يغني في منزل قنصل مصر بلوس أنجلوس (فيديو)

الصور

image description

«نهلة وشيماء» كفيفتان تحترفان البامبو على طريقة «برايل» (فيديو)

image description

«الركين».. سايس «مسرح الهرم» مبتور اليدين: «أنا الأشيك بشغلي مش لبسي» (فيديو)

image description

تجهيز 74 سيارة إسعاف نموذجية بالوادى الجديد (صور)

image description

جامعة المنيا تختتم فعاليات اليوم العلمي لطب الأسنان (صور)

image description

محافظ الغربية يبحث سبل تطوير قرية كفر سليمان (صور)

الأكثر قراءة

طعن إمام مسجد فى لندن واعتقال منفذ الهجوم

محمد رمضان يغني في منزل قنصل مصر بلوس أنجلوس (فيديو)

أجاى يقود الأهلى أمام الزمالك فى كأس السوبر

«وجبة مدرسية بالديدان».. حشرة فى «بسكويت بالعجوة» بالمرج

إنفوجراف

image description

أم بلا قلب.. قتلت ابنيها انتقامًا من زوجها (انفوجراف)

image description

موسم اكتئاب الربيع.. الأعراض والعلاج (إنفوجراف)

image description

المهرجانات في المحكمة (إنفوجراف)

image description

طرق حماية مقدمى الرعاية الصحية لمصابى «كورونا» (إنفوجراف)

أيام زمان

هاني شاكر سلطان الأخلاق.. عايروه بأنه «ابن أمه» فقبل فنانة كبيرة رغمًا عنها

«عملت بالصحافة ولي قصة مأسوية».. اعترافات محمود عبد العزيز

الحب السري في حياة صباح: «رجل ثلاثيني ابتزها.. وكاد يدمر مستقبلها»

اتعودت عليك.. حكاية أغنية شادية للنادي الأهلي

نجم الساعة

هاني شاكر سلطان الأخلاق.. عايروه بأنه «ابن أمه» فقبل فنانة كبيرة رغمًا عنها

الصحة

حليب الإبل يحميك من ارتفاع السكر والكولسترول بالدم

دراسة خطيرة تكشف أثر الوجبات السريعة على الشهية

الحمية الغذائية المناسبة تعيد توازن البكتيريا النافعة

الوجبات السريعة تؤدي لفقدان السيطرة العصبية على الشهية

منوعات

دراسة: الاحتباس الحراري يقتل جميع الشعاب المرجانية بحلول عام 2100

عن عمر 74 عامًا.. وفاة مخترع خاصية «القص والنسخ واللصق»

«كورونا» يشبه الإنفلونزا في انتشاره

معهد موضة فى نيويورك يعتذر عن عرض الأزياء العنصرى

مقالات الرأي
خالد عكاشة
وقائع تحطيم وترميم العظام التركية فى سوريا
حسين عثمان
المنع ليس حلًا يا فنان
جلال حمام
صاحبى يعود إلى حضن المحروسة
صفوت البياضي
هل توجد حقائق مطلقة؟
المزيد

الثقافة

«أبي فيودور».. الحياة السرية لدوستويفسكي

الأمم المتحدة تدعو «المبدعين العرب» لترشيح شخصيتين لجائزة نيلسون مانديلا

مسرحية «أمير الحشاشين» بثقافة دمياط (صور)

«أصوات الأعماق» بنوادى مسرح كفر الشيخ