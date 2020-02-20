مجدي طلبة: «إيجي هوم تكس» فرصة واعدة للصناعات النسيجية

قال مجدي طلبه، رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية النسيجية، إن معرض "إيجي هوم تكس 2020" يعتبر فرصة واعدة للصناعات النسجية والمفروشات المصرية.وأضاف طلبه، على هامش فعاليات معرض "إيجي هوم 2020" أن الإصلاحات الحكومية التي قدمتها مصر تعزز فرص نمو صادرات الصناعات النسجية المصرية، مشيرا إلى أنه تم دعوة بعثة مشترين أجانب لعقد صفقات تصديرية مع المصدرين، مؤكدا أن قطاع الصناعات النسيجية تمتع القطاع بفرص تصديرية هائلة بفضل الإصلاحات العميقة التي نفذتها الحكومة المصرية والتي انعكست على أداء الاقتصاد المصري الذي حقق أعلي معدل نمو بالقارة الإفريقية والثالث عالميا مما يضع مصر في بؤرة الاهتمام العالمي.جاء ذلك خلال افتتاح المهندس مجدي طلبة اليوم الدورة الخامسة لـ"معرض إيجي هوم تكس 2020" والتي تستمر فعالياته حتى 23 فبراير الحالي بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات وينظمه المجلس التصديري بالتعاون مع شركة فيجين فيرز مصر خلال شهر فبراير من كل عام.يشار إلى أن "ايجي هوم تكس 2020" يعد أحد الانشطة التي يقوم بها المجلس التصديري خلال الربع الأول من العام الحالي 2020 في نطاق دوره كجهة استشارية لوزارة التجارة والصناعة في وضع السياسات واستراتيجيات تنمية الصادرات بالإضافة إلى الأنشطة الترويجية عبر تنظيم معارض وبعثات تجارية داخلية وخارجية road shows تسهم في زيادة حجم التجارة الخارجية مع إعطاء الأولوية للشركات الصغيرة والمتوسطة ومراعاة تحقيق التعاون التجاري بينها وبين كبار المصدرين بهدف تطوير قدراتها التصديرية وضم المزيد منها لقاعدة المصدرين.