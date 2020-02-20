ياما في الشارع مهمين.. كشكول مشرد يكشف سرًا أخفته السنين ⁦(2)

ما أن وصلت الأوراق التي صورتها وعليها كلام غير مفهوم لصديقي المهندس الذي يعيش في القاهرة، حتى وجدته منبهرًا، ويصيح ردا على رسالتي في الشات «يا ديني.. أنت جبت الورق ده منين ومين كتبه»، وبعدها بلحظات هاتفني عدة مرات متتالية حتى أيقظني قرب شروق الشمس كعادته في الاستيقاظ باكرا.

حينها كنت أحارب عيني ألا تغلق وتغط في النوم من جديد، حتى أفهم ما يقوله، حيث يبدو أنه أمرًا هامًا «الكلمات تشير إلى أن كاتبها يبدو مهندساً بحرياً كبيرًا، كما أنه كان في تخصص دقيق للغاية رغم أن الكلمات غير مرتبطة ببعضها، لكن الملاحين بالبحار في المعتاد لا يكتبون جملاً كاملة، ويكتفون بإشارات يدونوها»، وبعد لحظات طلب مني الصديق المهندس قبل أن تنتهي المكالمة إرسال الأوراق لزملائه في الهندسة البحرية.

(قليوب.. حسن.. المدرسة) حملت تلك الكلمات ربما تصل بي لأي نتيجىة، وفي صباح اليوم التالي وجدت نفسي في مدينة قليوب، وأسأل عن أسماء المدارس الكبرى الموجودة هناك، وأعرض صورة الرجل على بعض العاملين القدامى، ربما يتعرفون عليه.

«عايز قليوب المحطة ولا قليوب البلد، ما تحيرناش يا أستاذ».. كلمات قالها رجل ضخم البنية وشديد الملامح عندما ضاق صدره بأسألتي، وفي النهاية اصطحبني إلى أحد أكبر المعمرين بالمنطقة، حيث جعلني رده أغادر سريعا المدينة بأكملها.

«اسمي إسماعيل مصطفى (أبوعلي) من طوخ عند معامل التحاليل، ومبعرفش اقرأ ولا أكتب»، هكذا فاجأني الرجل المشرد مرة أخرى بعدما زرته حاملا معي قدر يكفيه من الطعام الجاف، لكني ابتسمت «يعني أنت إسماعيل ولا حسن ومن قليوب ولا من طوخ.. متحيرنيش، أنا ساكن في قرية بجوار طوخ وعارف المكان هسأل هناك على أسرتك»، لكن رده كان شديدًا وحاسماً «مش عايز أهلي ومش هروح»، وعاد مرة أخرى لمهمته التي لم تكن هذه المرة في الكتابة بل كانت بجَدل سلكي كهرباء قد عثر عليهما مع بعضهما، وكأنه يضفر شعر طفلة صغيرة متحدثاً إليها بعطف.

ترجلت حتى بائع الشاي، أحاول مرة ثانية فهم شيئ وحل اللغز، ورغم أنه تذكرني عندما أعطيته المال (تأمين مقابل كوب شاي كل يوم) إلا أنه بادرني بمفاجأة «الراجل بعد ما حضرتك مشيت يا أستاذ جه طلب الفلوس اللي أنت دفعتها عندما خيرته بين الشاي والمال».

واستطرد في حديثه «ما تتعبش نفسك معاه، أحيانا بنلاقيه ساب فرشته ووقف في الميدان يتحدث إلى نفسه وإلى اللاشيء، كدرويش فقد عقله».

عدت إلى المنزل في هذه الليلة الشتوية متخما بمعلومات متناقضة ومتضاربة، يبدوا أنها لا تصل إلى شيء، وعندما أعدت ترتيبها مرة أخرى في رأسي كان لدي استنتاجين لا ثالث لهما، الأول أن الرجل يفعل ذلك متعمداً، أو ربما هو فاقد للذاكرة (مريض زهايمر)، لكن كل الدلالات تشير إلى أنه كان أحد كبار المهندسين البحريين، ولا أحد يعلم الظروف التي آلت به إلى هذا الحال.

وفي اليوم التالي، لم يحدث شيء، سوى أنه وجدني واقف أمامه مبتسماً، وهو يكتب في كراسات غير التي رأيتها مسبقاً لكنها بكلمات مختلفة عن التي صورتها مسبقاً «العيال جابولي كراسات جديدة علشان أنقشلهم الواجب.. وجابولي أكل».

لكن زيارتي لمدينة طوخ كانت بداية لقصة غريبة ومذهلة عن الرجل.. نقرأها في الحلقة الثالثة والأخيرة.





رجل يكتب رغم أنه يقول أنه لا يقرأ ولا يكتب