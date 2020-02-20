خريطة حفلات النجوم.. الهضبة يحتفل بـ«سهران» وبهاء سلطان بساقية الصاوى

تشهد الفترة المقبلة منافسة شرسة بين نجوم الطرب في إحياء عدد من الحفلات الغنائية في مصر، وتأتي البداية مع المطرب عمرو دياب والذي يستعد لإحياء حفل غنائي ضخم، الجمعة المقبل 28 فبراير داخل ساحة مركز المنارة للمؤتمرات الدولية.ويقام الحفل الساعة الخامسة مساءً، ويعد الأول لـ"الهضبة" في 2020، وتنقسم التذاكر لأربع فئات، هي: عادية ويبلغ سعرها 450 جنيهًا، فان بت ويبلغ سعرها 750 جنيهًا، Vib وقوف يبلغ سعرها 1500 جنيه، Vib - لوج، ويبلغ سعرها 2500 جنيه.ومن المقرر أن يحتفل "الهضبة" خلال الحفل بألبومه الغنائي الجديد "سهران" والذي طرح في الأسواق يوم 12 فبراير الماضي وأحتوى الألبوم على 12 أغنية وهي: "سهران، وحلوة البدايات، وعم الطبيب، ومكانك في قلبي، وهيعيش يفتكرني، ومهرجان، وجملية، وزي ما أنتي، وياروقانك، وبالضحكة دي، وروح".وتعاون عمرو دياب في الألبوم مع عدد من الشعراء والملحنين والموزعين، أبرزهم أيمن بهجت قمر وتامر حسين وصابر كمال وعمرو مصطفى وعزيز الشافعي ومحمد يحيى وطارق مدكور ورامي سمير وأسامة الهندي ونادر حمدي.وفي المكان نفسه، يحيي المطرب تامر حسني حفلا غنائيا الجمعة 6 مارس المقبل بالمنارة، وهي الاحتفالية التابعة لإحدى الجامعات الخاصة، ويقام الحفل بمناسبة دخول مصر لجنة التراث باليونسكو.من ناحية أخرى، أوشك تامر حسني، على الانتهاء من أغاني ألبومه الجديد، الذي لم يعلن بعد عن اسمه النهائي، حيث يتواجد هذه الفترة في أحد الاستديوهات، للوقوف على شكله النهائي.ويتعاون حسني في ألبومه الجديد مع عدد كبير من الشعراء والملحنين، حيث من المنتظر أن يعلن عن تفاصيل الألبوم خلال الأسابيع المقبلة، استعدادًا لطرحه.وفي سياق متصل، بعد غياب دام لسنوات، يستعد المطرب بهاء سلطان لإحياء حفل غنائي 6 مارس المقبل على مسرح ساقية عبد المنعم الصاوي بالزمالك.وطرحت ساقية الصاوي تذاكر الحفل على فئة واحدة بمبلغ 250 جنيها، ومن المقرر أن يبدأ الحفل في تمام الساعة السابعة مساء.ويعيش المطرب بهاء سلطان حالة من الانتعاشة الفنية، خلال الفترة الحالية، ويسعى للعودة بقوة وطرح عدد من الأعمال الغنائية، خلال الفترة المقبلة، رغم عدم انتهاء خلافه مع المنتج نصر محروس.ويتواجد بهاء سلطان بشكل شبه يومى داخل الاستديو الخاص به، لتسجيل عدد من الأغنيات الجديدة استعدادًا لطرحها فى ألبوم غنائى خلال الفترة المقبلة، من بينها أغنية بعنوان «هُنت عليك»، تعاون فيها مع كل من الشاعر الغنائى محمد رءوف، والملحن الموسيقى تامر على، والموزع مصطفى غانم.ومن جانبه يستعد المطرب حميد الشاعري لإحياء حفل غنائي يوم 13 مارس المقبل، داخل نادي الشمس الرياضي بمصر الجديدة.ويقدم "الكابو" حميد الشاعري خلال الحفل باقة متنوعة من أشهر أغنياته على مدار مشواره الغنائي والتي يتفاعل معها الجمهور.وقارب الشاعري، على إنهاء تسجيل أغنيات ألبومه الجديد، والذي لم يستقر بعد على عنوانه النهائي، ويمكث هذه الفترة في الاستديو الخاص به؛ لينتهي من اختيار الأغاني التي سيقوم بوضعها في الألبوم.ويتعاون "الشاعري" خلال الألبوم مع عدد كبير من الشعراء والملحنين والموزعين الشباب، والذين يتعاون معهم لأول مرة على مستوى الغناء، بالإضافة إلى تعاونه مع عدد آخر من ذوي الخبرة في صناعه المزيكا، والذي يحاول خلاله إظهار حالة شبابية جديدة عليه يفاجئ جمهوره من خلال الأغنيات التي يختار تقديمها.