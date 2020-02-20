نورهان تحضر لعمل سينمائي هام وتؤكد: أقبل الأدوار بشروطي

في إطلالة هي الأولى من فترة ليست بقليلة، حلت الفنانة نورهان ضيفة ببرنامج «حديث المساء» المذاع على فضائية «إم بي سي مصر» لتعلن عن عودتها من جديد للساحة الفنية بعد غياب يعتبره محبوها طويل.وقالت نورهان، إنها تحضر لعمل وصفته بالهام والقوى على الشاشة الساحرة، في إعلان عودة للسينما، معربة عن سعادتها بكل زملائها في مجال السينما الذين أثبتوا أنفسهم بجدارة، وعلى سبيل المثال مي عز الدين وياسمين عبد العزيز.وأضافت خلال حوار خاص، أنها لن تمثل أى دور غير بشروطها وعن اقتناع تام، لافتة إلى أن التمثيل بالنسبة إليها هواية مفضلة، لكنها تمتلك عملها الخاص بها بعيدًا عن فن التمثيل، مشيرة إلى أنها تستمع بالفن وتعتبر وقوفها أمام الكاميرا من أسعد لحظاتها.