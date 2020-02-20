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الخميس 20 فبراير 2020 الموافق 26 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

صحيفة بريطانية: تركيا هرّبت 4 داعشيات من سوريا

الخميس 20/فبراير/2020 - 06:30 م
داعشيات
داعشيات
محمد الشريف
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كشفت صحيفة بريطانية، تورط الشرطة التركية في تهريب أربعة داعشيات من مخيم الهول في سوريا إلى تركيا.

يضم مخيم الهول في شمال شرقي سوريا، أكثر من 68 ألف شخص أكثرهم من المحتجزين المتصلين بتنظيم داعش.

و قامت صحيفة "ذا انفستيجتيف جورنال - تي آي چيه" البريطانية، بثلاث رحلات لهذا المعسكر على مدار الأشهر القليلة الماضية، وفي كل رحلة كان الوضع الأمني يزداد سوءا.

الضباط المسؤولون بالمخيم، قالوا إنه بعد أن شنت تركيا هجماتها على شمال شرقي سوريا في أكتوبر الماضي، كثير من كوادر ال"أسايش - المخابرات الكردية" الأمنية هناك اضطروا لترك أماكنهم لدرء الهجمات التركية في مناطق أخرى.

الجرائم وغيرها من كافة أشكال العنف في المخيم هي أمور شائعة جدا، والتي عادة ما ترتكب بواسطة أعضاء في مخيم الخليفة- كما يطلق عليه- كما أن المحتجزين في مخيم الهول الذين ما يزالون على علاقة فكرية بتنظيم داعش ويردون بالعنف على المخالفين لهم في الفكر.

بالإضافة إلى تفشي العنف في المخيم، فإن حجم المعسكر المترامي الأطراف وافتقاده للأوضاع الأمنية يجعل من الهروب أمرا حتميا.

"الناس تحاول الهرب يوميا، وهناك من يهرب بالفعل كل أسبوع"، هكذا قالت المسئولة عن إدارة المخيم لـ"انفسيتيجتيف جورنال"، مضيفة أنه في حين أراد الهاربون من داعش الاستقرار في إدلب أو دير الزور، التي تعاني من عدم الاستقرار الأمني المتفاقم والهجمات المستمرة التي تشن بواسطة خلايا داعش النائمة، فإن الأغلبية منهم أرادت العبور خارج سوريا في الاتجاه إلى تركيا.

إحدى الصحفيات المقيمات في تركيا تواصلت مع "ذي انفيستيجاتيف جورنال"، وأفادت بمعلومات تفصيلية عن إحدى محاولات الهروب هذه لكن دون الكشف عن هويتها نتيجة لتعرضها لتهديدات بالقتل. وطبقًا لروايتها فإنه في ديسمبر 2019، قامت 4 نساء من الحاملين للجنسية التركية هن "هاتيس جيونس"، "حفصة جونيس"، "بيزا جونيس" و"بيرير جونيس" بالهروب من معسكر الهول و"ذا انفستيجتيف جورنال" قد تأكدت من هذه الرواية من مصادرها الخاصة.

ووفقا لرواية الصحفية، فهؤلاء التركيات تسللن من المعسكر بمساعدة مُهرب وتوجهن إلى "مانبيج" و"جارابولوس" المحتلة من قبل القوات التركية، وهؤلاء النساء ذهبن إلى الشرطة التركية هناك والتي ساعدتهن في العبور إلى داخل تركيا وهن الآن أحرار في تركيا، وفقا لرواية الصحفية.

و طبقا للصحفية، فإن "أعضاء في تنظيم داعش من حاملي الجنسية التركية يتم مساعدتهم دائما من قبل الشرطة والجيش التركي في عفرين المحتلة وجارابوبوس في هروبهم إلى تركيا."

واختتم تقرير تي آي چيه بشهادة للصحفية المقيمة في تركيا، قائلة إنها بدأت في التركيز على كيف أن تركيا تتعامل مع أعضاء تنظيم داعش بعد أن لاحظت أنهم وخاصة القيادات منهم يتم القبض عليهم صوريا في تركيا وبعدها يتم فورا إطلاق سراحهم؛ مضيفة أن لديها العديد من المعلومات، ولكن كونها تعيش في تركيا فإنه من الخطر عليها أن تفصح عنها، حيث أنهم لن يقبضوا عليها فحسب ولكن قد يصل الأمر للقتل".

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