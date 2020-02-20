رئيس «سليم مصري» السورية: «إيجي هوم تكس» مهم لتبادل التجارة بين البلدين

تشارك شركة سليم مصري السورية لصناعة المفروشات المطرزة والأقمشة، اليوم الخميس، في أول يوم بمعرض "إيجي هوم تكس 2020".وقال رئيس مجلس الشركة نجم الدين، إن مشاركته في معرض "إيجي هوم تكس" تعتبر مهمة لتبادل التجارة المصرية السورية، والشركة ساهمت في المعرض بنسبة ٨٥٪؜ لعرض منتج المفروشات والأقمشة، موضحا أنها ليست المرة الأولى للمشاركة في هذا المعرض الضخم، وأن حجم تجارته توسع بمصر وسوريا وساعد ذلك للتصدير بمعظم الدول العربية مثل" المملكة العربية السعودية والجزائر والمغرب وفلسطين والأردن.و"إيجي هوم تكس" هو معرض لصناعة المنسوجات المنزلية ويعد واحدًا من أهم الفعاليات المتخصصة في قطاع المنسوجات المنزلية ويقدم أحدث موديلات أقمشة المفروشات والوبريات والستائر على مستوى الشرق الأوسط وإفريقيا، ويعزز الفرص التصديرية وتشجيع الاستثمار في قطاع المنسوجات المنزلية وإدراج تلك الأنشطة ضمن أولويات التنمية الاقتصادية للبلاد، وتم إطلاق المعرض لأول مرة في عام 2016 ويقام بصورة سنوية.