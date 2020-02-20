خالد الجندى: الأغانى حلال ونرفض الإسفاف (فيديو)
الخميس 20/فبراير/2020 - 06:28 م
أحلام عبدالرحمنطباعة
قال الشيخ خالد الجندي عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن الموسيقى قضية خلافية، لكنه يرى أنها جائزة ومستحبة.
وأضاف الجندي خلال تقديم برنامج «لعلهم يفقهون» المذاع عبر فضائية «dmc»: «من يحرم الموسيقى على نفسه حر، لكننا نراها حلالا وليس حراما»، مردفًا: «أما الأغاني، حلالها حلال وحرامها حرام»، مؤكدًا رفضه للغناء الفاحش.
ووجه الجندي الشكر للفنان هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية، على قراره بمنع مطربي المهرجانات من الغناء، قائلًا: «نتضامن معه ونطمأن أن أهل العلم أفتوا أنكم على الطريق الصواب».
وأردف: «نحن نحتاج تطهير المناخ العام من فساد الذوق نرفض الإسفاف، ولا نبيح الخمور ولا الحشيش».
وأضاف الجندي خلال تقديم برنامج «لعلهم يفقهون» المذاع عبر فضائية «dmc»: «من يحرم الموسيقى على نفسه حر، لكننا نراها حلالا وليس حراما»، مردفًا: «أما الأغاني، حلالها حلال وحرامها حرام»، مؤكدًا رفضه للغناء الفاحش.
ووجه الجندي الشكر للفنان هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية، على قراره بمنع مطربي المهرجانات من الغناء، قائلًا: «نتضامن معه ونطمأن أن أهل العلم أفتوا أنكم على الطريق الصواب».
وأردف: «نحن نحتاج تطهير المناخ العام من فساد الذوق نرفض الإسفاف، ولا نبيح الخمور ولا الحشيش».