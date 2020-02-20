محمد رمضان يغني في منزل قنصل مصر بلوس أنجلوس (فيديو)

شارك الفنان محمد رمضان، متابعيه عبر صفحته الشخصية بموقع "إنستجرام" فيديو له خلال تقديمه فقرة غنائية في منزل السفيرة لمياء مخيمر، قنصل مصر العام في لوس أنجلوس.وقدم محمد رمضان في الفيديو بعض أغانيه ومنها "نمبر وان، وإنساي، وأسد الغابة"، وعلق على الفيديو: "بعد العشا قولنا نفرفش كان يوم جميل في منزل سفيرة مصر في لوس انجلوس".وشارك في الحفل بعض النجوم كالفنانة التونسية درة، وبعض من سيدات المجتمع.وأصدر الفنان هاني شاكر مؤخرًا قرارًا بمنع محمد رمضان من إقامة حفلات فنية وعدم منحه أي تصاريح لذلك، وهو الأمر الذي رد عليه محمد رمضان بعد ساعات من نشره بالإعلان عن أغنيته الجديدة "أيوه جدع"، والمقرر طرحها على "يوتيوب".