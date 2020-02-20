الأنبا بفنوتيوس يرسل خطابًا لوزير النقل بشأن مد طريق كنيسة شهداء ليبيا

‎أرسل الأنبا بفنوتيوس مطران سمالوط، خطابًا رسميًا للفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، بشأن طلبه لمد طريق إلى كنيسة شهداء الإيمان والوطن من خلال وصلة من محور سمالوط الذي يتم إنشائه الأن، ويبعد عن الكنيسة بمسافة 400 متر.وقال المطران في نص خطابه: "معالى الفريق وزير النقل والمواصلات تحية طيبة وبعد فى عام 2015 قام بعض المتشددين بجمهورية ليبيا العربية، بذبح 21 شابًا قبطيا وهؤلاء الشباب خرجوا من وطنهم الأم مصر للبحث عن لقمة العيش، فكان نصيبهم الموت ذبحًا بدم بارد بسبب انتمائهم لوطنهم وعقيدتهم وفى حينه تألمت مصر بكل أبنائها وقيادتها، فقام فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى ابن مصر البار بالانتقام لأبنائه بضرب هؤلاء الدواعش والمتشددين داخل معقلهم وأصدر الأمر ببناء كاتدرائية على نفقة الدولة باسم شهداء الايمان والوطن لتضم أجسادهم الطاهرة وسط أهاليهم بمقر إقامتهم بقرية العور مركز سمالوط – محافظة المنيا، مما كان له الأثر العظيم فى نفوس كل المصريين وأصبحت مزارًا عالميًا للمصريين والأجانب وعليه".وأضاف: "نأمل إصدار أمركم الكريم بربط طريق منقطين بمحور سمالوط وكنيسة شهداء الإيمان والوطن وهو ما يساهم فى تنشيط السياحة الدينية ويخفف من أعباء الضغط المرورى داخل القرى للوصول للكنيسة وقطع الطريق أمام أى مشكلات حيث تعرض بعض الوافدين للكنيسة بالقذف بالحجارة من بعض المتشددين ولعلم معاليكم أن هذه الوصلة الصغيرة لا تتعدى الكيلو متر، وتفضلوا بقبول وافر التحية.. الأنبا بفنوتيوس".‎