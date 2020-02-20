مصرع سائق وإصابة 7 آخرين في حادث تصادم بسوهاج

لقي سائق مصرعه، وأُصيب 7 أشخاص آخرين، إثر تصادم بين سيارتين ملاكي ودراجة نارية "موتوسيكل"، على الطريق الزراعي، أمام مدخل قرية الشعارنة، دائرة مركز سوهاج.تلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارا من العميد عبد المجيد رضوان مأمور مركز سوهاج، يفيد بورود بلاغ بحدوث تصادم أمام طريق قرية الشعارنة بدائرة مركز سوهاج.انتقل إلى مكان الواقعة ضباط مباحث المركز وتبين من الفحص حدوث تصادم سيارتين ملاكي ودراجة نارية “موتوسيكل”، نتج عن الحادث مصرع “بدوي.ع.م”، 42 سنة، كما أصيب 7 أشخاص، بينهم طفلان “مؤمن، 4 سنوات، وهنا، 3 سنوات”، إثر حادث.تم نقل الجثة لمشرحة مستشفى سوهاج العام، والمصابين إلى المستشفى العام والجامعي، وحُرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.