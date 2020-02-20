أبو شقة: نواب «الوفد» يتلاحمون بالمواطن البسيط

قال المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، إن حزب الوفد يملك نوابًا وطنيين يحرصون على تلبية مطالب المواطنين، ويتلاحمون ويلتقون بالمواطن البسيط، ويحرصون على التواصل المستمر مع المواطن وهو قمة العمل الحزبي الاحترافي.جاء ذلك خلال مؤتمر جماهيري حاشد، عقده النائب سعد بدير، مساعد رئيس حزب الوفد، على هامش افتتاح القافلة الطبية المجانية لحزب الوفد في قرية برطس، التابعة لمركز أوسيم، تحت شعار "إحنا معاك".وأوضح أبو شقة، أن النائب ليس بمجرد انتخابه ينفصل عن القواعد الانتخابية، مشيرًا إلى أن الاستقبال الحاشد له في قرية برطس يؤكد أن سعد بدير كان دائمًا متواصلًا ومجيبًا ومتفاعلًا مع كل متطلبات الدائرة الانتخابية.وحضر المؤتمر، النائب الوفدي فؤاد بدراوي، سكرتير عام حزب الوفد، وطارق سباق، مساعد رئيس الحزب، وسفير نور مساعد رئيس الحزب للتواصل السياسي، وسعد الجمال، مساعد رئيس الحزب، وإبراهيم الشريف، عضو الهيئة العليا، والمهندس حمدي قوطة عضو الهيئة العليا، والدكتورة أمل رمزي مساعد رئيس حزب الوفد، وطارق تهامي رئيس اللجنة العامة للحزب بالجيزة، والدكتورة أميرة أبوشقة، ولفيف من قيادات بيت الأمة وأعضاء حزب الوفد بالجيزة، وعدد من أعضاء مجلس النواب عن الجيزة، والرموز السياسية والحزبية والشخصيات العامة بالمحافظة.