الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات جديدة على إيران
الخميس 20/فبراير/2020 - 05:44 م
أ.ش.أطباعة
فرضت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الخميس، عقوبات جديدة على إيران.
وأفادت قناة (الحرة) الإخبارية الأمريكية بأن العقوبات الجديدة تشمل 5 أشخاص إيرانيين من بينهم، رئيس مجلس صيانة الدستور الإيراني أحمد جنتي، والمتحدث باسم المجلس عباس علي كدخدائي وعضو مجلس خبراء القيادة الإيرانية محمد يزدي.
وأفادت قناة (الحرة) الإخبارية الأمريكية بأن العقوبات الجديدة تشمل 5 أشخاص إيرانيين من بينهم، رئيس مجلس صيانة الدستور الإيراني أحمد جنتي، والمتحدث باسم المجلس عباس علي كدخدائي وعضو مجلس خبراء القيادة الإيرانية محمد يزدي.