الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات جديدة على إيران

فرضت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الخميس، عقوبات جديدة على إيران.وأفادت قناة (الحرة) الإخبارية الأمريكية بأن العقوبات الجديدة تشمل 5 أشخاص إيرانيين من بينهم، رئيس مجلس صيانة الدستور الإيراني أحمد جنتي، والمتحدث باسم المجلس عباس علي كدخدائي وعضو مجلس خبراء القيادة الإيرانية محمد يزدي.