غدًا.. وزير الأوقاف ومحافظ بورسعيد يفتتحان مسجد العلى القدير

يفتتح وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، ومحافظ بورسعيد عادل الغضبان، غدًا الجمعة، مسجد "العلي القدير" بمنطقة القابوطي الجديدة في محافظة بورسعيد.وقال وزير الأوقاف في تصريح اليوم الخميس إن افتتاح مسجد العلي القدير بمحافظة بورسعيد يأتي في إطار خطة الوزارة لإعمار بيوت الله (عز وجل) مبنى ومعنى.