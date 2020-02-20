إيبارشية بني سويف تحتفل بمرور 16 عامًا على سيامة القس مرقس صموئيل

تحتفل إيبارشية بني سويف للأقباط الأرثوذكس، تحت رعاية الأنبا غبريال أسقف الإيبارشية، بمرور 16 عامًا على سيامة القس مرقس صموئيل، راعي كنيسة القديس العظيم مار مرقس الرسول ببني سويف.وهنأت الإيبارشية، القس مرقس صموئيل، بعيد سيامته الـ16 اليوم، على الصفحة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، متمنيين له دوام الخدمة المثمرة في كرم الله.وسيم القس مرقس صموئيل، كاهنًا على كنيسة القديس مارمرقس ببني سويف، في 21 فبراير عام 2004.