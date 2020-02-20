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الخميس 20 فبراير 2020 الموافق 26 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

بيت العائلة يختتم برنامجه التدريبى للأئمة والقساوسة

الخميس 20/فبراير/2020 - 05:35 م
بيت العائلة
بيت العائلة
أ.ش.أ
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اختتم بيت العائلة المصرية، اليوم الخميس، برنامجه التدريبي "لأني أب"، الذي يهدف إلى تدريب مجموعة من دعاة الأزهر الشريف وقساوسة الكنيسة المصرية على أساليب تقوية الترابط الأسري، من خلال سلسلة من المحاضرات والورش التدريبية للتوعية بدور الأب في رعاية الأسرة وتقويمها.

واستمرت فعاليات التدريب على مدار أربعة أيام، حاضر فيها الخبير في مجال العلاقات الأسرية "كاسي كارستنز"، مؤسس حركة "العالم يحتاج إلى أب"، بمشاركة 75 واعظًا من الأزهر الشريف و75 قسيسًا من مختلف الطوائف المسيحية في مصر، إضافة إلى عدد من رجال الدين المسلمين والمسيحيين.

ودعا كارستنز، الأئمة والقساوسة لتحفيز الآباء على قضاء وقت أطول مع عائلاتهم والتحدث مع زوجاتهم وأولادهم، والاستماع إليهم، ومشاركتهم في حل مشاكلهم، وتأدية الدور المهم للأب في النصح والتوجيه ومعالجة المشكلات من خلال خبراتهم في الحياة، بالإضافة إلى نشر ثقافة التعاون والمساعدة داخل الأسرة، حتى تعم السعادة داخل المنزل.

وحذر من خطورة إدمان أفراد الأسرة، وخاصة الأب، للتكنولوجيا الرقمية، بما يؤدي لانشغاله عن التواصل الاجتماعي مع أبنائه وزوجته، مما يتسبب في ظهور مشاكل متعددة ومتراكمة بينهم، قد تؤدي إلى تفكك الأسرة.

وتضمنت فعاليات البرنامج التدريبي زيارة الكاتدرائية المرقسية بالعباسية ولقاء قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وكذلك زيارة مشيخة الأزهر ولقاء فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، حيث أشادا بجهود "بيت العائلة المصرية" في تحقيق التقارب بين أبناء الوطن، والتعامل مع الأمور التي تهدد التعايش السلمي في المجتمع.

جدير بالذكر أن بيت العائلة المصرية، الذي تم إنشاؤه في أكتوبر 2011 بمبادرة من فضيلة الإمام الأكبر، يهدف إلى الحفاظ على النسيج الوطني للأمة المصرية، والتصدي لمحاولات بث الفرقة بين أبناء الوطن، من خلال العمل على ترسيخ وتفعيل القيم المشتركة العليا، مثل المواطنة، والتسامح، والتعايش بين أبناء الوطن في الداخل والخارج.

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