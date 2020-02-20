بريطانيا وأمريكا تتهمان روسيا بشن هجوم إلكترونى على جورجيا

ألقت بريطانيا اللوم على روسيا، اليوم الخميس، في هجوم إلكتروني على جورجيا شمل حملة كبيرة عطلت آلاف المواقع الإلكترونية التابعة للدولة ولشركات خاصة ووسائل إعلام العام الماضي.ورجحت تقديرات مركز الأمن الإلكتروني الوطني البريطاني بدرجة كبيرة أن تكون المخابرات العسكرية الروسية نفذت هجوم أكتوبر.وقال دومينيك راب وزير الخارجية البريطاني "حملة المخابرات العسكرية الروسية... على جورجيا وهي دولة مستقلة ذات سيادة غير مقبولة على الإطلاق".وفي واشنطن ألقت الولايات المتحدة اللوم كذلك على روسيا في الهجوم الإلكتروني على جورجيا، قائلة إنه عطل عمليات مواقع الحكومة الجورجية والمواقع الخاصة وأوقف بث قناتي تليفزيون رئيسيتين على الأقل.وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو "الولايات المتحدة تدعو روسيا لوقف هذا السلوك في جورجيا وفي أي مكان آخر".