«إعلام القاهرة» تطلق دورات تدريبية لتأهيل شباب الإعلاميين

١. دورة اللغة العربية

٢. دورة مهارات التواصل

تطلق كلية الإعلام جامعة القاهرة مجموعة من الدورات التدريبية لتأهيل شباب الإعلاميين من الطلاب والخريجين لمواكبة متطلبات سوق العمل الإعلامى؛ ليصبح الخريج لدية القدرة على أداء المهام الإعلامية بكفاءة عالية ويصبح إعلاميا يجيد لغة عربية سليمة، ويجيد مهارات التواصل.دورة تدريبية فى مهارات اللغة العربية بهدف رفع مستوى المهارات اللغوية العربية للطلاب والخريجين وبناء السلوك اللغوي السليم وتحسين الأداء والإلقاء وتنمية مهارات الكتابة والصياغة اللغوية الصحيحة وتأهيل شباب الإعلاميين لأداء الأخبار والتقارير الإعلامية بلغة عربية سليمة خالية من الأخطاء اللغوية.تبدأ الدورة يوم الثلاثاء 2020-3-3 لمدة ثلاثة أيام من 2 إلى 6 مساءً.التسجيل: كلية الإعلام جامعة القاهرة – مكتب وكيل الكلية لخدمة المجتمعدورة تدريبية فى مهارات التواصل الفعال بهدف تنمية وصقل مهارات الطلاب والخريجين فى كيفية التواصل مع الآخرين فى بيئة العمل وإجراء المقابلة الشخصية والتعرف على مكونات السيرة الذاتية C.V. والعوامل المؤثرة على عملية الاتصال سلبًا وإيجابًا ورفع مهارات الإنصات والتحدث الفعّال لصقل الكفاءة في الحوار.تبدأ الدورة يوم الثلاثاء 2020-3-10 لمدة يومين من 2 إلى 5 مساءً.التسجيل: كلية الإعلام جامعة القاهرة– مكتب وكيل الكلية لخدمة المجتمع.