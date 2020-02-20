العراق: تعليق منح السمة السياحية لحاملى الجوازات الإيرانية

أصدرت وزارة الداخلية العراقية، وثيقة تتضمن تعليق منح السمة السياحية لحاملي الجوازات الإيرانية.ونشرت قناة (السومرية نيوز) الإخبارية اليوم الخميس، وثائق صادرة من وزارة الصحة العراقية تتضمن مقترحات خلية الأزمة بشأن فيروس (كورونا)، إذ تضمنت المقترحات منع دخول الوافدين من إيران ومنع كل العراقيين من السفر إلى إيران.وكانت وزارة الصحة الإيرانية أعلنت أمس تسجيل 3 إصابات جديدة بفيروس "كورونا" جنوب غرب العاصمة طهران، ليرتفع بذلك عدد الإصابات إلى 5 أشخاص.