أبوشقة: الوفد يدافع دائمًا عن الطبقات الكادحة

ذكر المستشار بهاء الدين أبوشقة، رئيس حزب الوفد، أن الوفد دائمًا هو حزب الشعب الذي يتواصل مع القواعد الجماهيرية، وهو حزب الفلاح والعامل وهو المدافع دائمًا عن الطبقات الكادحة.جاء ذلك خلال مؤتمر جماهيري حاشد، عقده النائب سعد بدير، مساعد رئيس حزب الوفد، على هامش افتتاح القافلة الطبية المجانية لحزب الوفد في قرية برطس، التابعة لمركز أوسيم، تحت شعار "إحنا معاك".وأوضح أبوشقة، أن حزب الوفد يدعم مشروع الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، لإنشاء دولة ديمقراطية حديثة، واهتمامه بالعمال والفلاحين والمواطن المصري على وجه العموم.وأشاد أبوشقة بجهود الرئيس السيسي في الحرص على صحة المواطن وتوفير التأمين الصحي، فضلا عن جهوده للقضاء على فيروس سي، وحملة 100 مليون صحة.وحضر المؤتمر، النائب الوفدي فؤاد بدراوي سكرتير عام حزب الوفد، وطارق سباق مساعد رئيس الحزب، وسفير نور مساعد رئيس الحزب للتواصل السياسي، وسعد الجمال مساعد رئيس الحزب، وإبراهيم الشريف عضو الهيئة العليا، والمهندس حمدي قوطة عضو الهيئة العليا، والدكتورة أمل رمزي مساعد رئيس حزب الوفد، وطارق تهامي رئيس اللجنة العامة للحزب بالجيزة، والدكتورة أميرة أبوشقة، ولفيف من قيادات بيت الأمة وأعضاء حزب الوفد بالجيزة، وعدد من أعضاء مجلس النواب عن الجيزة، والرموز السياسية والحزبية والشخصيات العامة بالمحافظة.