معركة كلامية بين جماهير الأهلى والزمالك على «تويتر» (صور)

أثار رواد السوشيال ميديا حالة من الجدل بين مشجعي الأهلي والزمالك على من سيحصل على لقب كأس السوبر المصري، واشتعلت بين الطرفين معركة كلامية.وتستعرض "الدستور" أبرز المعارك الكلامية بين جماهير الأهلي والزمالك على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".وعلق ماجيك، في تغريدة عبر صفحته على "تويتر"، قائلا: "إن كسب الأهلي يا سعادته"، متمنيا أن يحصل الأهلي على لقب كأس السوبر المصري.وكتبت عبير السعدني، عبر صفحتها: "" صدق الله العظيم، داعية بفوز الزمالك من أمام الكعبة.بينما علق صلاح، قائلا: "الأهلي هو التشجيع وأن التشجيع هو الانتماء والانتماء واجب للوطن.. والوطن هو الأهلي".وقالت أماني، عبر صفحتها على "تويتر": "زملكاوية للأبد.. أعشق الزمالك منذ الطفولة وإلى الأبد.. الزمالك.. الزمالك".يذكر أن استاد محمد بن زايد بأبو ظبي يستضيف مباراة الأهلي والزمالك، المقرر إقامتها اليوم الخميس، في السابعة مساء بتوقيت القاهرة، ويسعى كل من الفريقين الحصول على لقب كأس السوبر المصري.