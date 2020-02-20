موسكو: على الاتحاد الأوروبي التنسيق دوليًا لحظر السلاح لليبيا

قالت ماريا زاخاروفا، المتحدثة باسم الخارجية الروسية، إنه على الاتحاد الأوروبي التنسيق مع مجلس الأمن الدولي، حول طريقة نشر العملية العسكرية الخاصة بالسيطرة على موضوع حظر الأسلحة المفروض على ليبيا.وقالت زاخاروفا في مؤتمر صحفي اليوم الخميس "ننطلق من حقيقة أنه يجب على الاتحاد الأوروبي، ومن يقومون بتطوير العملية العسكرية تنسيق طريقة نشرها أو على الأقل مناقشة شكلها، مع مجلس الأمن الدولي"، وذلك وفقًا لوكالة سبوتنيك الروسية.